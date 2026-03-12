El valor de lo humano: el compromiso transformador del Voluntariado de Fundación Ibercaja

En una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso, el verdadero progreso no se mide solo en cifras, sino en la capacidad de no dejar a nadie atrás. Bajo esta premisa, el Voluntariado de Fundación Ibercaja se ha consolidado como un pilar fundamental para la cohesión social en Aragón, demostrando que la responsabilidad corporativa alcanza su máxima expresión cuando se humaniza a través de la acción directa.

El programa de voluntariado de la entidad es un movimiento vivo integrado por personas que deciden donar su activo más preciado: su tiempo. Esta red de solidaridad trabaja estrechamente con el tejido asociativo para derribar las barreras que enfrentan los colectivos más vulnerables, traduciendo los valores institucionales en hechos tangibles que transforman nuestro entorno más cercano.

Sostenibilidad con raíces: El Bosque de los Zaragozanos

Un ejemplo reciente de este compromiso es la participación en la nueva edición del Bosque de los Zaragozanos. Desde la Fundación Ibercaja, los voluntarios han asumido un papel protagonista apadrinando y plantando 500 árboles en jornadas celebradas entre finales de febrero y mediados de marzo en el Vedado de Peñaflor.

Esta iniciativa no solo busca mejorar la salud medioambiental de Zaragoza, sino que fomenta un espíritu de comunidad y respeto por el patrimonio natural. Ver a los voluntarios manos a la obra, enterrando raíces que crecerán junto a la ciudad, es la metáfora perfecta de lo que significa construir un futuro sostenible e integrador.

Solidaridad diaria: El apoyo a la Fundación San Blas

Pero la labor del voluntariado también se siente en el calor de un desayuno y en el acompañamiento a quienes más lo necesitan. Durante los primeros meses de este año, se ha impulsado una campaña de recogida de café y azúcar destinada a la Fundación San Blas, productos esenciales para el reparto de desayunos entre personas sin hogar.

El compromiso con este centro va más allá de la donación material. El tercer domingo de cada mes, los voluntarios de la entidad acuden personalmente a las instalaciones de la fundación para colaborar con los trabajadores en el reparto de alimentos, la organización de la consigna y la bienvenida a los usuarios. En este espacio, diseñado para acoger a personas en situación de calle y protegerlas de las inclemencias del tiempo, la presencia de los voluntarios aporta esa calidez humana y dignidad que son claves para la integración social.

Un impacto de ida y vuelta

Lo que hace especial a este programa es el efecto transformador que genera en ambas direcciones. Ser voluntario en Fundación Ibercaja no es solo «ayudar»; es aprender de la resiliencia y fortalecer valores como la empatía y la escucha activa. La colaboración con entidades del tercer sector permite que cada hora invertida tenga un impacto directo y medible en la mejora de la calidad de vida de muchas familias aragonesas.

Noticias relacionadas

El desafío de la integración es constante, pero estas manos tendidas nos recuerdan que el futuro se construye mejor si lo hacemos juntos, derribando prejuicios y construyendo oportunidades reales. Una sociedad sin barreras comienza con el gesto generoso de un voluntario decidido a cambiar su ciudad.