Educación y participación activa

El alumnado de los Programas de Cualificación Inicial (PCI) de la Fundación Dfa ha comenzado 2026 con un completo programa de actividades que refuerza su ciclo formativo de dos años en las especialidades de auxiliares de servicios administrativos y de arreglos y adaptaciones de artículos textiles.

Estos programas tienen como objetivo impulsar el desarrollo personal y facilitar la inserción social de jóvenes con necesidades educativas especiales que encuentran dificultades para afrontar de forma autónoma su transición a la vida activa, fomentando su participación como ciudadanos responsables y creativos.

Además de las clases, el inicio de año ha incluido algunas actividades extracurriculares orientadas al desarrollo personal y social. Entre ellas, en colaboración con Zaragoza Joven, el alumnado participó en un taller de comunicación no agresiva, donde, mediante dinámicas participativas, aprendieron nuevas formas de expresarse, relacionarse y resolver conflictos. También realizaron un taller de mindfulness con ejercicios prácticos aplicables a su vida diaria.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visitaron en la Casa de la Mujer la exposición De niña a científica. Ni rosa ni azul, materia gris, donde conocieron a mujeres científicas y sus aportaciones, a menudo invisibilizadas. La jornada incluyó la participación en una actividad diseñada para despertar el interés por distintas áreas del conocimiento, impulsada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.

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Los PCI están financiados por el Fondo Social Europeo Plus, dentro del Programa FSE+ Aragón 2021-2027, en colaboración con el Gobierno de Aragón.