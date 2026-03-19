El II Plan de Discapacidad de Aragón ya es accesible

El II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Aragón 2025-2028 del Gobierno de Aragón, que fue presentado el pasado mes de octubre, ya cuenta con dos nuevas ediciones accesibles. La Dirección General de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico, ha publicado una versión en lectura fácil y otra adaptada para personas con discapacidad visual.

La adaptación a lectura fácil ha sido desarrollada en colaboración con Plena Inclusión Aragón. Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se han encargado de su validación, a través de Creando Espacios Accesibles, el servicio de accesibilidad cognitiva de la asociación.

Este servicio está integrado por personas usuarias de distintas entidades del movimiento asociativo, distribuidas por todo el territorio aragonés. El papel de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo es esencial en cualquier adaptación a lectura fácil, pues son ellas las encargadas de señalar qué partes del texto son difíciles de entender y, con ayuda del personal técnico especialista en accesibilidad cognitiva, de modificar su redacción y diseño para hacerlas más comprensibles.

La versión en lectura fácil del plan incluye pictogramas para facilitar la compresión a las personas con barreras de comunicación. Además, hace uso de diferentes elementos de apoyo a la lectura, que posibilitan entender mejor el texto, como palabras destacadas en otros colores o definiciones.

Por otro lado, para hacer accesible el documento a personas con discapacidad visual, el Gobierno de Aragón ha procedido a revisar el texto, con la colaboración de Ilunion, perteneciente al Grupo Social Once, con el fin de adaptarlo a formato PDF y que este sea accesible y legible con lectores de pantalla. Se han identificado las barreras de accesibilidad presentes en el documento digital original y se han aplicado las mejoras necesarias para garantizar la accesibilidad de los contenidos recogidos en el mismo, elaborando una nueva versión sin barreras de accesibilidad visual.

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Este plan contiene una hoja de ruta con 174 medidas enfocadas a avanzar en la inclusión, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y la autonomía de los aragoneses que conviven con la discapacidad y tiene como fundamento la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se acompaña de dos planes específicos de empleo y de atención a mujeres y niñas con discapacidad.