Moda, residuos y acceso a la energía

Ingeniería Sin Fronteras Aragón es una asociación multidisciplinar basada en el voluntariado como motor de cambio, tiene como objetivo construir una sociedad más justa y sostenible poniendo la tecnología apropiada al servicio del desarrollo humano, todo esto a partir de una herramienta fundamental como la educación para la ciudadanía global (ECG), indispensable para promover la transformación social impulsando una visión global de las causas y consecuencias de las temáticas que se abordan como entidad, con el fin de fomentar una actitud crítica que contribuya al cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas sin excepción.

Según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU se producen 92 millones de toneladas de residuos textiles y la mayor parte termina en un vertedero de forma ilegal como ocurre en el desierto de Ataca en Chile, por otro lado, el Parlamento Europeo menciona que solo el 1% de los desechos textiles se lleva a reciclar en ropa nueva, por otro lado, según The energy progress report 2025, a nivel mundial 666 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica.

Por todo ello, actividades como la exposición Moda Basura ¿qué hay detrás de tu ropa? busca de una forma visual que la población conozca el impacto que tiene la industria textil sobre las personas y el planeta con explicaciones cercanas que van desde una breve historia sobre la industria textil, las condiciones laborales de las personas que elaboran la ropa, el proceso de fábrica, la logística o los desechos hasta llegar a las alternativas de consumo, si el visitante quiere profundizar los pósteres tienen código QR donde se puede ampliar la información

Por otro lado, el documental Luz de todos, dirigido y producido por Miquel Carrillo Ponce, invita, en el contexto de un cine fórum posterior, a debatir sobre la importancia de la cooperación entre cooperativas y comunidades de ambos lados del océano para poner en marcha un programa de generación de energía eléctrica con el objetivo de proporcionar servicio digno, sostenible y asequible para el caso de la Comunidad de San Pablo de Tacana. En el coloquio participará el director del documental y miembros de Coop 57 Aragón.

La proyección pretende mostrar que el acceso a la electricidad se debe entender como un derecho fundamental que puede garantizarse mediante alianzas solidarias y modelos económicos justos y respetuosos con el medio ambiente.

Estas actividades están dentro del Proyecto Caminando hacia la sostenibilidad para transformar nuestro entorno a través de la justicia climática global y el consumo crítico y cuentan con la colaboración de la Oficina de Cooperación del Ayuntamiento de Zaragoza dentro del Programa Gear Up! y se desarrollan en colaboración con el Centro Joaquín Roncal CAI; del 12 al 28 de marzo. la exposición y el 23 de marzo a las 18.00 horas, el cine fórum.

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ISF y Fundación CAI invitan a participar en estas actividades para comprender mejor el impacto real de nuestro consumo y descubrir alternativas más justas y sostenibles.