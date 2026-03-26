Apoyo a las familias de Atención Temprana

La Fundación Dfa continúa impulsando espacios de aprendizaje y acompañamiento dirigidos a las familias usuarias de sus Centros de Atención Temprana y Desarrollo Infantil (CDIAT) en Zaragoza. A lo largo de este año, la entidad ha organizado tres charlas presenciales y gratuitas, impartidas por profesionales del equipo multidisciplinar formado por psicólogas, terapeutas ocupacionales, logopedas y fisioterapeutas, entre otros perfiles.

Estas sesiones tienen como objetivo ofrecer herramientas prácticas, resolver dudas habituales y reforzar el papel de las familias en el desarrollo de sus hijos e hijas. La primera de las charlas se centró en el proceso de adquisición del lenguaje, abordando de manera clara y accesible las preguntas más frecuentes que surgen en torno a esta etapa clave del desarrollo infantil.

La segunda sesión permitió a madres y padres acercarse al funcionamiento del cerebro infantil. A través de una explicación sencilla y cercana, descubrieron claves para comprender mejor determinadas conductas y aplicar este conocimiento en el día a día familiar.

Para este mismo jueves está prevista la tercera charla, dedicada al juego como herramienta fundamental de aprendizaje. En ella, las familias aprenderán a observar el juego de sus hijos e hijas, a unirse a sus intereses y a dar un nuevo significado a los momentos compartidos, favoreciendo así la comunicación, la interacción y el aprendizaje sin perder de vista el disfrute.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del Programa de Atención a las Familias de la Fundación Dfa, realizado por entidades sin ánimo de lucro de la Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón, que complementa la intervención terapéutica con otros recursos de apoyo. Entre ellos, destaca el servicio de atención familiar individual.

Solo en 2025, el área de Desarrollo Infantil atendió a más de un millar de familias en Zaragoza, consolidando su compromiso con la atención integral y el bienestar tanto de los niños y niñas como de su entorno familiar. La intervención se presta en los tres centros con los que cuenta la entidad: Pomarón, Vadorrey y, desde hace año y medio, Torrero, donde los equipos multidisciplinares trabajan con los menores y sus familias para favorecer su desarrollo y su bienestar.

De las 1.050 familias atendidas el pasado año, 750 pertenecían al programa de Atención Temprana, dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años. Las 300 familias restantes recibieron atención postemprana, un servicio que da continuidad al acompañamiento terapéutico a partir de los 6 años, cuando los menores siguen necesitando apoyo especializado.