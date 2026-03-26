La Fundación Ibercaja y Unizar crean la cátedra ‘Apoyo a la infancia y adolescencia’

La Fundación Ibercaja y la Universidad de Zaragoza han firmado una nueva alianza que abordará desde un enfoque pluridisciplinar actividades de formación, investigación y transferencia del conocimiento dedicadas a la infancia y la adolescencia. La Cátedra de Apoyo a la Infancia y Adolescencia pretende impulsar la generación de conocimiento riguroso y su aplicación práctica en ámbitos clave como la protección de los derechos de niños y jóvenes, su inclusión social, la educación y los nuevos entornos digitales, entre otros temas.

Esta nueva iniciativa pretende ser un vehículo de colaboración y sinergias con el ecosistema nacional e internacional de protección a la infancia y adolescencia, destacando su colaboración con la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia.

Durante la presentación de la cátedra, en la Sala Amar y Borbón de la Universidad de Zaragoza, la rectora Rosa Bolea ha señalado que «la creación de esta cátedra refuerza nuestro compromiso con los más jóvenes, con la educación entendida en su sentido más amplio, como una herramienta esencial para la protección de los derechos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal desde edades tempranas». Ha recalcado, además, que «Fundación Ibercaja es desde hace años un compañero de viaje destacado de la Universidad de Zaragoza en diversas iniciativas de colaboración, con una clara sintonía en temas que trascienden a la sociedad, como es el caso de esta nueva cátedra».

Por su parte, el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha indicado que «nuestro compromiso desde hace 150 años ha sido y es con las personas, y por ello la infancia y la adolescencia nos involucran de manera directa. Esta cátedra nace con la vocación de generar conocimiento y nuevas propuestas que contribuyan a mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Creemos firmemente en la colaboración con la Universidad de Zaragoza como una gran alianza para impulsar iniciativas que tengan un impacto real en la sociedad. A través de la creación de esta Cátedra, queremos favorecer entornos más seguros, inclusivos y justos, también en ámbitos clave como el digital, acompañando a las nuevas generaciones en su desarrollo integral».

Aurora López Azcona, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, asume la dirección de la Cátedra Fundación Ibercaja de Apoyo a la Infancia y Adolescencia. Según ha detallado, «esta cátedra nace con el objetivo de crear puentes entre el mundo de la infancia y la adolescencia y la Universidad. A través de un enfoque pluridisciplinar, fundamental en este ámbito, impulsará proyectos de investigación, formación y transferencia de conocimiento, reuniendo para ello a académicos y profesionales del sector. Todo ello, respaldado por el firme apoyo de la Fundación Ibercaja, a quien agradecemos profundamente su compromiso con este proyecto».

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Entre las primeras actividades a realizar por la cátedra, destacan la colaboración en el II Simposio RUIA UNIZAR sobre retos para abordar la vulnerabilidad en la infancia y adolescencia a celebrar el Huesca el próximo 4 junio, así como la organización de un Congreso internacional sobre protección de la infancia en entornos digitales a celebrar a finales de 2026.