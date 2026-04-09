Fundación Ibercaja impulsa la IA para favorecer la inclusión

La Fundación Ibercaja Patio de la Infanta acogió el pasado 23 de marzo la jornada 'IA para romper barreras: innovación y accesibilidad para una sociedad inclusiva', organizada por IAON, la iniciativa impulsada por la Fundación Ibercaja junto a Gobierno de Aragón, Ibercaja y Microsoft. El encuentro reunió a asociaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad interesadas en conocer cómo la inteligencia artificial está contribuyendo a mejorar la accesibilidad y la autonomía personal.

La sesión se enmarca en el compromiso de la Fundación Ibercaja con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, acercando a la ciudadanía tecnologías que ya están transformando la vida de millones de personas. A través de IAON, la entidad promueve un uso ético, comprensible y accesible de la inteligencia artificial, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Durante la jornada se presentaron distintas soluciones basadas en inteligencia artificial que ya están generando un impacto real, como exoesqueletos orientados a la movilidad y la rehabilitación, sistemas de reconocimiento de imagen y audio capaces de ofrecer información accesible en tiempo real o herramientas conversacionales que adaptan el lenguaje para facilitar la comprensión. Estas aplicaciones permiten ampliar capacidades, mejorar la autonomía personal y reducir barreras en el acceso a la información y al entorno.

El encuentro contó con la participación de entidades como la Fundación ONCE, que compartió proyectos en marcha en el ámbito de la accesibilidad, la movilidad y el apoyo a la vida independiente, y ASPACE Zaragoza, que presentó ejemplos concretos de herramientas de comunicación aumentada, sistemas de apoyo cognitivo y tecnologías adaptadas aplicadas a personas con parálisis cerebral. Estas experiencias pusieron de relieve el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como de sus cuidadores y profesionales.

La jornada combinó divulgación y testimonios en primera persona, poniendo el foco en el impacto positivo de la tecnología en la vida diaria. El cierre corrió a cargo del tenista paralímpico Cisco García, que compartió su experiencia vital en una conversación centrada en la superación, la adaptación y las oportunidades que surgen ante los cambios, poniendo el broche final a una sesión marcada por la innovación y el compromiso social.

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Con iniciativas como esta, la Fundación Ibercaja refuerza su apuesta por impulsar soluciones que contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, en la que la tecnología actúe como una aliada para eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas.