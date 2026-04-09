Impulsar el empleo para construir autonomía y futuro

El acceso al empleo sigue siendo uno de los grandes retos para las personas con discapacidad, pero también una de las claves más importantes para alcanzar una vida autónoma y plena. Con esta convicción trabaja la agencia de colocación de la Fundación Dfa, que impulsa proyectos centrados en mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión sociolaboral en las tres provincias aragonesas.

Actualmente, 90 personas forman parte de uno de estos programas, bajo el nombre de 'Dfainserta', participando en itinerarios individualizados diseñados a medida. Este enfoque pone a la persona en el centro, teniendo en cuenta sus capacidades, necesidades y expectativas. A través de un acompañamiento continuo, se abordan aspectos personales, sociales y laborales, con el objetivo de reforzar competencias, mejorar la autoestima y facilitar el acceso al mercado de trabajo.

«El programa responde a una realidad clara: muchas personas con discapacidad encuentran barreras que dificultan su incorporación al mundo laboral, desde la falta de oportunidades hasta prejuicios sociales o dificultades de accesibilidad. Frente a ello, la intervención de la Fundación Dfa abarca una atención integral que combina orientación, formación, intermediación con empresas y seguimiento en el empleo», explica Patricia Aisa, coordinadora de la agencia de colocación.

Formación dirigida

La formación ocupa un lugar destacado dentro de este proceso y las acciones pensadas para mejorar la empleabilidad son periódicas. El próximo mes de mayo están previstos dos talleres prácticos. El primero, centrado en cómo afrontar una entrevista de trabajo, abordará el autoconocimiento, la inteligencia emocional, la comunicación no verbal y las técnicas de entrevista. El segundo, 'Conozco mi trabajo', permitirá a las personas participantes familiarizarse con el mercado laboral y comprender aspectos esenciales como contratos o nóminas. Estas acciones buscan dotar de herramientas útiles y aumentar la confianza en la búsqueda de empleo.

El proyecto 'Dfainserta' se enmarca en el programa Ispedis, financiado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 y desarrollado en colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Además, junto a la Fundación Dfa, la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) también desarrolla en Zaragoza el programa Ispedis, en su caso orientado específicamente a personas con discapacidad intelectual. Hasta el momento, 16 personas participan de forma activa con el objetivo de ampliar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.

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Ambos proyectos se desarrollarán hasta finales de 2027. Más información en el teléfono 976 59 59 59.