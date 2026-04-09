Viaje de ocio en Semana Santa

El Centro de Actividades Socioculturales de la Fundación Dfa ha vuelto a demostrar que el ocio inclusivo es mucho más que tiempo libre: es una herramienta clave para el bienestar, la autonomía y la participación social. Un grupo formado por jóvenes usuarios, voluntariado y técnicas participó en el viaje organizado del 2 al 5 de abril a Morga (Vizcaya), una experiencia pensada para disfrutar, convivir y crear recuerdos compartidos. El desplazamiento en autobús adaptado facilitó que todas las personas pudieran viajar con comodidad y seguridad.

Durante cuatro días, el albergue Meakaur Aterpetxea se convirtió en el punto de encuentro para actividades llenas de energía: visitas a enclaves como Bakio, Gernika o Castro-Urdiales, propuestas lúdicas como yincanas y juegos de pistas, y salidas como la de Lacturale, un centro de interpretación de leche de vaca. Todo ello en un entorno accesible que ha permitido disfrutar sin barreras.

Más allá de las actividades, el verdadero valor del viaje estuvo en los vínculos creados. Compartir habitación, risas, retos y pequeñas aventuras cotidianas fortalece la confianza y fomenta la inclusión real. Para muchas personas con discapacidad, este tipo de experiencias suponen una oportunidad única de salir de la rutina, ganar independencia y sentirse parte activa de un grupo.

El ocio, entendido como un derecho, se convierte así en un motor de calidad de vida. Viajes como este no solo ofrecen diversión, sino también crecimiento personal y social, recordando que disfrutar, explorar y convivir es esencial para todas las personas.

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El viaje es parte del programa de actividades de la Fundación Dfa y la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) con respaldo del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).