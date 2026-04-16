Mundo Lector CAI: voluntariado que acompaña y transforma vidas

En un tiempo en el que la prisa parece imponerse a todo, el proyecto de Lectura Social de Fundación Caja Inmaculada avanza en sentido contrario: despacio, con cuidado, con la calidez de quien se sienta a leer para acompañar. Su labor, que comenzó como una iniciativa cultural, se ha convertido en un gesto profundamente humano que llega allí donde la soledad pesa más.

La Fundación Caja Inmaculada consolida su compromiso con una lectura solidaria que se adapta a cada persona y a cada circunstancia. Con más de 40 voluntarios activos, la entidad mantiene vivo un proyecto que combina cultura, acompañamiento y humanidad, acercando los libros a quienes más los necesitan: personas mayores, pacientes hospitalizados, usuarios con movilidad reducida y familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Las Bibliomaletas se han convertido en un símbolo de lectura solidaria en movimiento. Son pequeñas bibliotecas portátiles que viajan cada semana a hospitales, residencias y entidades sociales, acercando libros a personas que, por su situación, no pueden desplazarse a una biblioteca. Su presencia transforma pasillos, salas de espera y habitaciones en espacios de encuentro cultural.

El proyecto Leer es Crecer se ha consolidado en los Servicios de Pediatría de nueve centros de salud aragoneses como una alternativa cercana y educativa frente al uso de pantallas durante las esperas. A través de cuentos y lecturas breves, los voluntarios acompañan a niños y niñas en las consultas, creando momentos de calma, curiosidad y juego compartido. La lectura se convierte así en una herramienta que reduce la ansiedad, favorece la expresión emocional y transforma la espera en un tiempo más humano, en colaboración con el personal sanitario y las familias.

El programa de Lectura en Domicilios lleva la cultura y la compañía hasta la puerta de quienes no pueden desplazarse. Dirigido a personas mayores, usuarios con movilidad reducida o en situación de soledad, este servicio gratuito permite que un voluntario visite periódicamente a cada usuario para entregarle libros, leer en voz alta si lo desea y compartir un rato de conversación. Más allá del préstamo, el programa crea un vínculo humano que aporta bienestar emocional, rompe el aislamiento y devuelve a muchas personas el placer de la lectura como parte de su vida cotidiana.

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Estos programas solo son posibles gracias a la implicación y compromiso de su equipo de voluntariado. La entidad ofrece flexibilidad horaria, formación continua y un entorno cercano y acogedor para quienes desean sumarse. Si tienes interés en formar parte de Mundo Lector CAI pueden escribir al correo electrónico voluntariado@fundacioncai.es o llamar al 976 290 301 porque la lectura solidaria sigue demostrando que un libro puede ser mucho más que un objeto: puede ser compañía, refugio y una forma de cuidar.