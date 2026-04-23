La inclusión laboral de personas con discapacidad gana impulso

La inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo uno de los grandes retos sociales, pero también una oportunidad para construir entornos más justos. En estos contextos, la labor de la Fundación Dfa contribuye a mejorar la autonomía de esta parte de la sociedad. A través de la agencia de colocación, y con el apoyo de Fundación Ibercaja, desarrolla un proyecto en Aragón centrado en mejorar la empleabilidad mediante orientación personalizada y acompañamiento continuo.

Este trabajo conjunto permite no solo facilitar el acceso al empleo, sino también adaptar los itinerarios profesionales a las capacidades y necesidades de cada persona. El objetivo, según la propia agencia de colocación, es claro: «Que la discapacidad no sea una barrera, sino una circunstancia más dentro de una trayectoria laboral plena».

Un ejemplo de ello es el caso de Inmaculada Valién, vecina de Zaragoza, que tras 23 años trabajando en un supermercado se ha visto obligada a replantearse su futuro profesional. «Tengo artritis psoriásica, lo que me limita estar mucho tiempo de pie, y también migrañas crónicas, con lo cual necesitaba encontrar un trabajo más adecuado a lo que soy capaz de hacer en estas condiciones», explica.

Con un grado de discapacidad del 33%, el acompañamiento del Centro de Apoyo Social y la gestión de una oferta externa desde la agencia de colocación de Dfa dio sus frutos en poco tiempo. Desde hace un mes, Inmaculada ha conseguido trabajo como recepcionista en la Casa Amparo de Zaragoza. «Mi vida ha cambiado mucho porque yo me dedicaba a algo completamente distinto, pero creo que me he adaptado muy bien», afirma.

Sobre el apoyo recibido desde Dfa, Inmaculada destaca el valor humano del acompañamiento recibido: «Lo que más valoro es la implicación; se han implicado muchísimo conmigo. Me han hecho un seguimiento muy cercano y me he sentido muy respaldada».

12 contratos nuevos

Historias como la de Inmacualada reflejan el impacto real de este programa. Hasta el momento, desde su inicio a finales de 2025, se han atendido a 102 personas con discapacidad, facilitando la firma de 12 contratos nuevos. Más allá de las cifras, proyectos como este evidencian cómo el apoyo adecuado puede transformar vidas y abrir nuevas oportunidades.

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La colaboración entre entidades como Fundación Dfa y Fundación Ibercaja demuestra que la inclusión laboral no solo es posible, sino necesaria para avanzar a una sociedad más equitativa.