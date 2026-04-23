Sensibilización con Fundación Z Zurich

Fundación Dfa celebró una jornada de sensibilización y promoción del trato adecuado hacia las personas con discapacidad, organizada por el Centro de Actividades Socioculturales. La iniciativa tuvo lugar en el edificio Josemi Monserrate y contó con la participación de una veintena de personas voluntarias de Fundación Z Zurich, así como alumnado del Programa de Cualificación Inicial de la entidad.

La sesión comenzó con una presentación conjunta en la que se llevaron a cabo dinámicas para facilitar el conocimiento entre las personas participantes. A continuación, se desarrolló una charla de sensibilización en torno a la discapacidad, en la que se abordaron claves para fomentar un trato adecuado e inclusivo, además de ofrecer una visión general del trabajo que desarrolla Dfa.

Tras esta primera toma de contacto, las personas asistentes se dividieron en dos grupos para participar en distintas actividades prácticas. Por un lado, la dinámica en torno al juego de ‘Ciudades accesibles’ permitió trabajar conceptos sobre discapacidad, accesibilidad y barreras sociales, arquitectónicas y comunicativas. Por otro, se realizó una actividad experiencial con sillas de ruedas en el exterior, diseñada para acercar de forma directa algunas de las barreras a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida. El encuentro concluyó con una puesta en común en la que se recogieron las principales ideas y aprendizajes compartidos a lo largo de la mañana.

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Esta actividad se enmarca en los Programas de Cualificación Inicial, financiados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa FSE+ Aragón 2021-2027, en colaboración con la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón.