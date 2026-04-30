Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura AzcónEsteban AndradaGimnasta TeruelMajorelManifestación ZaragozaArnau Ferreres Casademont Zaragoza
instagramlinkedin

Defendamos a quienes luchan por el planeta

Voces que impulsan justicia y respeto por la vida en todos los territorios

Cartel de la campaña.

Cartel de la campaña. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Amnistía Internacional en Aragón, en colaboración con distintas entidades ecologistas, promueve dos encuentros, en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada de Zaragoza, para rendir homenaje a quienes luchan por los derechos humanos protegiendo el medio ambiente.

Vivimos en peligro mundial por la degradación de ecosistemas provocada, entre otros factores, por el extractivismo devorador, la deforestación y la explotación por parte de algunas grandes empresas o los modelos industriales agresivos que contaminan subsuelo, agua y paisajes.

Sin valores humanos y sin derechos efectivos, el desarrollo económico no conduce a un camino justo y digno, sino que pisotea derechos y deteriora el medio ambiente allá donde va.

Muchas personas luchan contra esta injusticia, defendiendo el medio ambiente y defendiendo a quienes lo defienden, a quienes luchan por un derecho a la vida, tan básico y elemental. De ellas se va a hablar en dos jornadas el 4 y 7 de mayo.

A las 18.30 de la tarde el lunes 4 de mayo se proyectará el documental Water for life, producido y dirigido por Will Parrinello en 2023 que cuenta la historia de tres personas extraordinarias: Berta Cáceres, líder del pueblo lenca en Honduras; Francisco Pineda, agricultor de subsistencia en El Salvador; y Alberto Curamil, líder indígena mapuche en Chile, que se negaron aque la industria les arrebatara el agua en favor en la minería, los proyectos hidroeléctricos o la agricultura a gran escala.

Es uno de los documentales más premiados en el mundo. Amnistía Internacional lo incluyó como recurso para generar conciencia e impulsar la participación en su campaña “Escribe por los Derechos” de 2025, el mayor evento anual de envío de cartas a nivel mundial organizado por Amnistía, con la participación de sus 150 oficinas en todo el mundo.

El Jueves 7 de mayo a la misma hora, las 8.30, se hablará de Aragón en una charla-debate con protagonistas de distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en el ámbito medioambiental. Ana Cortés de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel; Ana Moreno del Instituto Pirenaico de Ecología, que forma parte también de Rebelión Científica; Álvaro Salcedo, de la plataforma Riglos sin Granja Porcina; Juan Valiente, del grupo de medio ambiente del Distrito Sur de Zaragoza; y Paco Iturbe de Ecologistas en Acción.

Noticias relacionadas

Ambos eventos serán presentados y moderados por Yolanda Betrán, del Grupo Local de Amnistía Internacional de Zaragoza. Defender a la Humanidad es más necesario que nunca - para que la sostenibilidad de la vida en el planeta y la defensa de la paz - sean los ejes del pensamiento y el derecho modernos. Acogiendo estos encuentros Fundación Caja Inmaculada reafirma su compromiso con la defensa del entorno y el apoyo a iniciativas por un futuro sostenible.

TEMAS

  1. El bar heavy más antiguo de Zaragoza celebra su 45 aniversario con una noche especial: 'Donde todo comenzó
  2. El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados
  3. La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
  4. Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: 'Prima la experiencia
  5. Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso
  6. Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido para pedirle disculpas por el puñetazo
  7. La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras
  8. Mercadona pone fecha a la reapertura de una de sus tiendas con más clientela de Aragón, que lleva tres meses cerrada

El AVE ha duplicado sus viajeros en Zaragoza y Calatayud a pesar de la llegada de Ouigo e Iryo: estas son las claves del incremento

El AVE ha duplicado sus viajeros en Zaragoza y Calatayud a pesar de la llegada de Ouigo e Iryo: estas son las claves del incremento

El Parque de Atracciones de Zaragoza entra en una nueva fase: un administrador concursal toma las riendas

El Parque de Atracciones de Zaragoza entra en una nueva fase: un administrador concursal toma las riendas

Diario de una guardia médica en el Aragón rural: "Después de tantas horas cuesta más pensar, interpretar, eres más lento..."

Diario de una guardia médica en el Aragón rural: "Después de tantas horas cuesta más pensar, interpretar, eres más lento..."

La cúpula de Génova acompaña a Jorge Azcón en una toma de posesión sin ningún cargo nacional de Vox

La cúpula de Génova acompaña a Jorge Azcón en una toma de posesión sin ningún cargo nacional de Vox

La alerta por Correos y las zonas jóvenes reactivan la lucha vecinal en Zaragoza: "Es mejor hacer el trabajo entre dos, entre tres, o entre cuatro, que a solas"

La alerta por Correos y las zonas jóvenes reactivan la lucha vecinal en Zaragoza: "Es mejor hacer el trabajo entre dos, entre tres, o entre cuatro, que a solas"

Solo 6 meses de cárcel al conductor que arrastró 300 metros a un guardia civil en Tauste

Solo 6 meses de cárcel al conductor que arrastró 300 metros a un guardia civil en Tauste

Este será el dinero que dejarán de recibir sindicatos y patronales por el recorte al diálogo social en Aragón

Este será el dinero que dejarán de recibir sindicatos y patronales por el recorte al diálogo social en Aragón

¿De dónde vienen los extranjeros que residen en Aragón? Estos son principales países de procedencia

¿De dónde vienen los extranjeros que residen en Aragón? Estos son principales países de procedencia
Tracking Pixel Contents