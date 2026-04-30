Defendamos a quienes luchan por el planeta
Voces que impulsan justicia y respeto por la vida en todos los territorios
Amnistía Internacional en Aragón, en colaboración con distintas entidades ecologistas, promueve dos encuentros, en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada de Zaragoza, para rendir homenaje a quienes luchan por los derechos humanos protegiendo el medio ambiente.
Vivimos en peligro mundial por la degradación de ecosistemas provocada, entre otros factores, por el extractivismo devorador, la deforestación y la explotación por parte de algunas grandes empresas o los modelos industriales agresivos que contaminan subsuelo, agua y paisajes.
Sin valores humanos y sin derechos efectivos, el desarrollo económico no conduce a un camino justo y digno, sino que pisotea derechos y deteriora el medio ambiente allá donde va.
Muchas personas luchan contra esta injusticia, defendiendo el medio ambiente y defendiendo a quienes lo defienden, a quienes luchan por un derecho a la vida, tan básico y elemental. De ellas se va a hablar en dos jornadas el 4 y 7 de mayo.
A las 18.30 de la tarde el lunes 4 de mayo se proyectará el documental Water for life, producido y dirigido por Will Parrinello en 2023 que cuenta la historia de tres personas extraordinarias: Berta Cáceres, líder del pueblo lenca en Honduras; Francisco Pineda, agricultor de subsistencia en El Salvador; y Alberto Curamil, líder indígena mapuche en Chile, que se negaron aque la industria les arrebatara el agua en favor en la minería, los proyectos hidroeléctricos o la agricultura a gran escala.
Es uno de los documentales más premiados en el mundo. Amnistía Internacional lo incluyó como recurso para generar conciencia e impulsar la participación en su campaña “Escribe por los Derechos” de 2025, el mayor evento anual de envío de cartas a nivel mundial organizado por Amnistía, con la participación de sus 150 oficinas en todo el mundo.
El Jueves 7 de mayo a la misma hora, las 8.30, se hablará de Aragón en una charla-debate con protagonistas de distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en el ámbito medioambiental. Ana Cortés de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel; Ana Moreno del Instituto Pirenaico de Ecología, que forma parte también de Rebelión Científica; Álvaro Salcedo, de la plataforma Riglos sin Granja Porcina; Juan Valiente, del grupo de medio ambiente del Distrito Sur de Zaragoza; y Paco Iturbe de Ecologistas en Acción.
Ambos eventos serán presentados y moderados por Yolanda Betrán, del Grupo Local de Amnistía Internacional de Zaragoza. Defender a la Humanidad es más necesario que nunca - para que la sostenibilidad de la vida en el planeta y la defensa de la paz - sean los ejes del pensamiento y el derecho modernos. Acogiendo estos encuentros Fundación Caja Inmaculada reafirma su compromiso con la defensa del entorno y el apoyo a iniciativas por un futuro sostenible.
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