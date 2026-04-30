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Pedaladas solidarias a favor de Atadi

La Fundación Sesé destinará la recaudación de la Sesé Bike Tour 2026 a un proyecto de inclusión laboral de la entidad de Plena inclusión en Teruel

Salida de la edición de 2025 de la Sesé Bike Tour.

Salida de la edición de 2025 de la Sesé Bike Tour. / Servicio Especial

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Atadi, la entidad que representa al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón en la provincia de Teruel, será la organización beneficiaria de la próxima Sesé Bike Tour. El 24 de mayo, la Fundación Sesé celebrará la octava edición de este evento, que combina entretenimiento, deporte y solidaridad para promover la inclusión laboral y social de personas con discapacidad.

Con este objetivo, la recaudación de este año se destinará al proyecto de Atadi de integración laboral de personas con discapacidad intelectual a través de la gestión sostenible de residuos verdes urbanos y forestales. La aportación contribuirá a la puesta en marcha de una unidad de compostaje que permitirá transformar los restos de poda, actualmente tratados como residuo, en abono orgánico de calidad, cerrando el ciclo de la materia orgánica y avanzando hacia un modelo de economía circular.

Concretamente, este dinero se empleará en la adquisición de una biotrituradora profesional, una pieza clave para garantizar la viabilidad técnica, la seguridad y la accesibilidad del proyecto. Esta maquinaria permitirá reducir drásticamente los tiempos de compostaje, adaptar los puestos de trabajo a distintas capacidades físicas y ofrecer un servicio profesional de gestión de residuos a terceros, generando ingresos sostenibles.

Este proceso se convertirá además en un entorno formativo donde las personas participantes adquirirán competencias técnicas en jardinería y gestión de residuos, aumentando significativamente su empleabilidad en un sector en crecimiento. Con ello, la iniciativa transformará un coste en una inversión social y ambiental, reforzando la autonomía personal, la inclusión laboral y el compromiso con una economía verde e inclusiva.

Con este afán solidario, la Sesé Bike Tour volverá a combinar la actividad ciclista, con salida en Urrea de Gaén y dos rutas de 166,33 y 82,53 kilómetros, con una experiencia musical, cultural y familiar desde la noche del 23 de mayo. En todas sus citas anteriores, la Sesé Bike Tour ha recaudado un total de 143.350 euros para distintas iniciativas solidarias, gracias a más de 3.800 participantes.

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A estas cifras se sumarán al menos 300 nuevos ciclistas que ya están inscritos para esta edición. Todos ellos tendrán la oportunidad de pedalear junto a leyendas de este deporte, como Miguel y Pruden Induráin o Celestino Prieto, y figuras destacadas de ciclismo actual, como Jaime Castrillo o Eugenio Rodríguez. Las inscripciones continúan abiertas en la web de la Fundación Sesé.

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