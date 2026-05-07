Fundación Ibercaja apoya al CSZ para prevenir adicciones en jóvenes

Fundación Ibercaja ha renovado su colaboración con el Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre (CSZ) que apoya el Plan de Prevención de adicciones en adolescentes y jóvenes en riesgo, así como la atención de las familias y la formación de profesionales y voluntarios.

José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja y Pilar Aznar, presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza han rubricado el acuerdo.

La Fundación CSZ lleva a cabo un Plan de prevención de adicciones entre los adolescentes que se desarrolla en dos ámbitos: la consultoría de intervenciones psicoeducativas con adolescentes en riesgo y el Programa Tarabidan de orientación y tratamiento para adolescentes en riesgo y sus familias.

Dos iniciativas para prevenir las adicciones en jóvenes

La consultoría tiene como finalidad contribuir a la capacitación de los agentes que intervienen en el proceso educativo y de crecimiento integral de adolescentes y jóvenes, dotándoles de recursos para el tratamiento de conductas que puedan comprometer su desarrollo saludable o su integración social. También ofrece apoyo en el diseño y desarrollo de estrategias preventivas en los entornos familiar y escolar. En la actualidad, el Plan de Prevención, implantado en todo Aragón, sigue asesorando y formando a administraciones locales, centros educativos o dispositivos de atención sociosanitaria en el diseño y desarrollo de estrategias preventivas con un programa de formación, la atención al medio escolar y la prevención comunitaria. Entre las diferentes acciones, destacan la formación implantada en las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria y el apoyo a prácticas universitarias.

El programa Tarabidán promueve un proceso educativo y de maduración en jóvenes que mantienen comportamientos de riesgo y ofrece intervención directa, orientación y tratamiento. Los riesgos que contempla son problemas relacionados con alcohol y drogas, crisis adolescente, violencia filio-parental, uso inadecuado de pantallas, agresividad y problemas de conducta, así como mal uso de «pantallas», aplicaciones móviles, redes sociales y sus consecuencias. El programa se dirige no solo a los jóvenes sino también a sus familias, cuya implicación es necesaria ante los cambios que surgen en las relaciones con los adolescentes.

En 2025, la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza favoreció la atención de 1.193 personas, entre ellas, 105 jóvenes y adolescentes junto a sus familias a través del programa Tarabidan, y 313 pacientes con patología adictiva a los psicoestimulantes, principalmente cocaína, atendidos en el programa Altair, que también forma parte del Plan de Prevención.

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La Fundación Ibercaja apoya desde el año 1996 este proyecto. El objetivo es continuar apostando de manera conjunta por la prevención y la intervención como herramientas que ayuden a los jóvenes a adquirir valores que les permitan disfrutar de la vida de forma sana, responsable y solidaria y lograr que las personas que padecen toxicomanías se alejen del mundo de las drogas y adopten nuevos hábitos de conducta.