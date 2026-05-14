‘Esperanza a la fuerza’, un proyecto de Realidad Virtual sobre Sudán

'Esperanza a la fuerza' es mucho más que una exposición: es una experiencia diseñada para atravesar la distancia entre espectador y realidad. El nuevo proyecto impulsado por Médicos Sin Fronteras propone una aproximación distinta a la crisis de Sudán, sumergiendo al público en una vivencia directa, emocional y humana.

El proyecto se inauguró el pasado 12 de mayo en el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada, donde permanecerá abierto hasta el día 22 con entrada gratuita. Durante este periodo, los visitantes podrán recorrer un espacio expositivo que combina información, arte y tecnología para ofrecer una visión amplia del país africano: desde su riqueza cultural hasta la compleja situación que atraviesa en la actualidad.

La parte central consiste en una experiencia de realidad virtual que narra el viaje de Mohammed Dafallah, quien se vio forzado a huir de El Geneina (provincia de Darfur) debido a la guerra. Hoy trabaja como anestesista con Médicos Sin Fronteras en el campo de personas refugiadas de Metche, en Chad.

La propuesta ha sido desarrollada junto al estudio Blit y cuenta con la colaboración de artistas como el pintor sudanés Rashid Diab y la cantante Alsarah. Esta integración de lenguajes (visual, sonoro y tecnológico) construye un entorno inmersivo que transforma la percepción del público, invitándolo a experimentar en primera persona una realidad que, de otro modo, quedaría lejana.

Más allá de su dimensión artística, 'Esperanza a la fuerza' logra que el espectador reflexione sobre la esperanza, que deja de ser una elección para convertirse en una necesidad impuesta por la supervivencia. Esta idea vertebra toda la experiencia y da sentido a un proyecto que busca generar conciencia sin renunciar a la sensibilidad.

La iniciativa apuesta por la innovación como herramienta de sensibilización social. En este caso, la realidad virtual se convierte en un puente capaz de conectar al público con una historia personal real que conecta con un contexto complejo, favoreciendo una comprensión más profunda de las crisis humanitarias contemporáneas.

Junto con las entradas libres, Médicos Sin Fronteras ofrecerá visitas guiadas a la exposición. El enlace para realizar la reserva y toda la información de la actividad se encuentra en www.msf.es.

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Tras haber estado en el Festival de Derechos Humanos de San Sebastián, el proyecto llega al Centro Joaquín Roncal CAI de Zaragoza aspirando a convertirse en un espacio de encuentro, reflexión y diálogo. Es una invitación a mirar más allá de las cifras y a reconocer las historias individuales que se esconden detrás de cada desplazamiento forzado.