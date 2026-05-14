Vecinos y pregoneros

La Fundación Cedes lleva más de un cuarto de siglo formando parte de la vida diaria de San Gregorio, en Zaragoza. Y los vecinos de este barrio rural han querido reconocerla como parte activa de la comunidad, coincidiendo además con sus días grandes.

El pasado fin de semana, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo apoyadas por esta entidad de Plena inclusión Aragón fueron las protagonistas del inicio de las fiestas de San Gregorio. Los residentes de las viviendas de la Fundación Cedes vivieron uno de esos momentos que permanecen para siempre en la memoria, al ser los encargados de pronunciar el pregón de los festejos patronales del barrio.

Esta experiencia resultó profundamente emocionante y llena de significado para los pregoneros. Pero también fue recibida con enorme ilusión por parte de todos su compañeros y compañeras de la fundación, sus familias y el equipo de la entidad.

El acto, organizado por la Alcaldía, la Junta Vecinal y la Comisión de Fiestas de San Gregorio, estuvo cargado de cariño, cercanía y emoción. Durante el pregón se vivieron momentos muy entrañables y especiales, en los que las personas participantes pudieron sentirse protagonistas de unas fiestas que sienten también como propias.

La Fundación Cedes quiere hacer constar su más sincero agradecimiento al alcalde de San Gregorio, José Miguel Alonso, a la Junta Vecinal, a la Comisión de Fiestas y a todos los vecinos y vecinas del barrio por este gesto tan especial. «Ser elegidos pregoneros ha supuesto un enorme orgullo para las personas usuarias de las viviendas, pero también un reconocimiento al vínculo tan estrecho y afectuoso que el barrio mantiene desde hace años con la entidad», ha difundido Cedes en un comunicado.

San Gregorio ha demostrado una vez más ser un ejemplo de inclusión, cercanía y convivencia, contando siempre con las personas del centro para participar en celebraciones, actividades y acontecimientos importantes para la vida del barrio. Pero también ayudando en todo que necesitan, y haciéndoles sentir tan importantes como cualquier vecino.

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«El apoyo, la acogida y el cariño que reciben hacen que se sientan un vecino más, participando activamente y viviendo el barrio con orgullo y pertenencia», sostienen desde la Fundación CEDES. «Queremos dar las gracias, de corazón, a todo el barrio de San Gregorio por hacer sentir tan importantes y queridos a nuestros residentes. Porque la inclusión real se construye precisamente así: compartiendo comunidad, participación y afecto».