La Fundación Ibercaja suma su apoyo a cerca de 150 entidades para ayudar a la infancia

Trabajar para que todos los niños disfruten de una infancia feliz y con las mismas oportunidades es el propósito que persiguen las 146 entidades de todo España a las que la Fundación Ibercaja ofrece su apoyo gracias a su convocatoria nacional de “Ayuda a la infancia”, impulsada por segundo año consecutivo y a través de la cual ha conseguido llegar a más de 38.000 personas.

El acto de entrega de los acuerdos de colaboración se ha llevado a cabo en el Patio de la Infanta y ha contado con la presencia de José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Inés González, jefa del Área de Acción Social, y diferentes representantes de las asociaciones beneficiarias.

Combatir la vulnerabilidad infantil

El objetivo de esta iniciativa es apoyar proyectos que aborden situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la infancia. De esta forma, la convocatoria se dirige exclusivamente a impulsar propuestas cuyo propósito es mejorar el bienestar infantil, fomentar la igualdad de oportunidades y promover el desarrollo integral de los menores.

La convocatoria Ayuda a la Infancia 2026 se destina de esta forma a apoyar proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional.

Se trata de una iniciativa impulsada por Fundación Ibercaja que respalda el trabajo de organizaciones sociales que desarrollan programas centrados en la educación, la salud, la inclusión y el bienestar emocional de la infancia, pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y con más oportunidades para todos.

Los proyectos seleccionados abarcan desde el acompañamiento psicológico y la mejora del rendimiento escolar, hasta el apoyo a familias con menores hospitalizados, la inclusión de niños con discapacidad, o el fomento de hábitos de vida saludables a través del deporte y la creatividad. En total, 146 entidades sin ánimo de lucro han sido beneficiarias en esta edición, representando una amplia diversidad de enfoques y territorios, pero compartiendo un objetivo común: garantizar que todos los niños puedan crecer en entornos seguros, estimulantes y llenos de oportunidades.

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El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de Fundación Ibercaja. Tras 150 años, la base sobre la que se construye toda su labor continúa siendo la acción social, el estar al lado de quienes más lo necesitan, con el firme objetivo de ofrecer una igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas. Esta experiencia por parte de la entidad le permite conocer la importancia que tiene el apoyo a los colectivos más desfavorecidos, impulsando su desarrollo a nivel personal y también profesional.