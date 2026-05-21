El Proyecto +21 impulsa la continuidad educativa

El proyecto socioeducativo +21 Más allá de los límites acompaña a jóvenes procedentes de los distintos centros públicos de educación especial de Zaragoza en una etapa clave tras finalizar su etapa escolar obligatoria. El objetivo no es otro que el de ofrecer una vía para que las personas usuarias continúen aprendiendo y desarrollando su autonomía personal.

La iniciativa, impulsada desde el CPEE Jean Piaget e integrada en el Centro de Día Rey Fernando de Aragón de Fundación Dfa, nació hace ocho años a partir de la necesidad de varias familias que buscaban recursos específicos para sus hijos e hijas, una vez estos alcanzaban los 21 años y terminaban su etapa educativa reglada.

«Las familias venían buscando que sus hijos siguieran con los procesos educativos y que no perdieran todo lo aprendido. Querían un servicio que priorizara la educación y que se alejara de un modelo puramente asistencial para centrarse en la persona», explica Ana López, una de las educadoras del proyecto.

Actualmente, 19 personas acuden al centro zaragozano, donde mantienen una dinámica similar a la de un centro escolar. La jornada se organiza en sesiones de trabajo en aula durante la mañana, con actividades orientadas al aprendizaje, el desarrollo personal y las habilidades para la vida cotidiana.

«El objetivo es que continúen con sus procesos educativos, que no olviden los conocimientos adquiridos y que sigan aprendiendo. Ellos son quienes toman las decisiones y una de ellas es venir cada día al proyecto», señala López.

Dentro de las actividades complementarias que se desarrollan por las tardes se encuentra el grupo de teatro, una propuesta extraescolar en la que participan diez jóvenes y que utiliza las artes escénicas como herramienta de expresión y creatividad.

Precisamente, este grupo representó el pasado viernes, en el Centro Cívico Río Ebro, una adaptación libre y original de ‘El Principito’, con Javier Casado como director de la obra y la colaboración del alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza en la creación de la escenografía.

La obra proponía un viaje por distintos mundos de la mano de un Principito que trata de comprender la vida, los vínculos y el complejo universo adulto. El recorrido conectaba además con la experiencia vital de uno de los protagonistas, inmerso en un proceso real de transición a la residencia Josemi Monserrate.

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La adaptación se construyó desde las capacidades y formas de expresión de cada intérprete. Tras meses de ensayos en el Centro de Día Rey Fernando, el resultado fue una representación colectiva en la que el arte se convirtió en herramienta de aprendizaje, crecimiento y participación comunitaria.