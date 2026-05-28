Calatayud, epicentro del deporte unificado

Calatayud Incluye congregó el pasado domingo a 120 deportistas, 60 voluntarios, seis clubes deportivos, entidades juveniles, instituciones y empresas. Un año más, todos se dieron cita para promover la práctica deportiva unificada, es decir, aquella que disfrutan juntas personas con y sin discapacidad. Y lo hicieron en un ambiente diverso y festivo, recorriendo el camino de la inclusión de la única forma posible, esto es, desde la participación conjunta.

Este evento anual, promovido por el atleta José Antonio Mayoral junto con Amibil, la entidad bilbilitana de Plena inclusión Aragón, reunió en la Ciudad Deportiva de Calatayud a seis grupos mixtos, formado cada uno por 20 personas con y sin discapacidad. Diferenciados por colores, recorrieron media docena de estaciones deportivas lideradas por la Agrupación Deportiva Jalón, la Escuela de Fútbol Base de Calatayud, Pádel Calatayud, Gambito Golf, la Policía Nacional y Special Olympics Aragón.

Voluntarios y familiares animaron a los participantes, promoviendo la interacción, el apoyo mutuo y la superación personal. Los deportistas con discapacidad intelectual pertenecían todos a entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión, como Adispaz, de La Almunia de Doña Godina, o Special Olympics Aragón, además de Amibil, Los deportistas sin discapacidad eran principalmente socios de la Escuela de Futbol Base Calatayud y de las entidades juveniles OJE y Scouts Claret 153.

Tras las competiciones, y para cerrar el evento, se presentó de forma oficial ante la sociedad bilbilitana el equipo de atletismo de Inclusport, el club deportivo de Amibil, que ya había competido en Zaragoza y al que entrenan dos grandes atletas voluntarios de la asociación: el propio Mayoral y Lourdes Chavarrí. Una carrera de 200 metros lisos, también unificada, sirvió como colofón para que los atletas con discapacidad intelectual recibieran el cariño, la ovación y el reconocimiento del público en las gradas.

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Para compartir anécdotas y seguir tejiendo lazos de unión entre deportistas, personas voluntarias y acompañantes, el Ayuntamiento de Calatayud invitó a los asistentes a una comida de hermandad en las instalaciones deportivas. La ciudad anfitriona volvió a convertirse en el epicentro del deporte y la inclusión, en una nueva edición de Calatayud Incluye que demostró que apoyar y animar a las personas que puedan tener alguna dificultad, no solo es enriquecedor, sino que sienta las bases de una sociedad más justa y humana que no deja a nadie atrás.