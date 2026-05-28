Unidos por Nepal: Kumara Infancia del Mundo organiza el acto solidario 'Apadrina Nepal'

Mañana , a las 18:00h, la ONGD Kumara Infancia del Mundo celebrará el acto solidario Apadrina Nepal en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada en Zaragoza. El encuentro contará con la participación de Toño Ruiz, presidente de Kumara; Montse Sanz, vicepresidenta de la Asociación; y Carlos Pauner, reconocido alpinista y gran conocedor de Nepal.

Desde hace 22 años Kumara Infancia del Mundo colabora con la casa de acogida Nepal Ashahaye Balghar (NAB), apoyando el acogimiento y la educación de menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El objetivo del proyecto es ofrecerles seguridad, afecto y oportunidades de futuro.

A lo largo de estas dos décadas más de 750 niños y niñas han crecido en el NAB como parte de una gran familia, logrando finalizar sus estudios y acceder posteriormente a un empleo que les ha permitido construir una vida independiente.

Durante el acto se proyectará el vídeo Cambiando vidas que recoge testimonios de Basanta Rijal y de algunos de los jóvenes que viven en la casa.

A continuación, se celebrará la mesa redonda «Una pequeña acción puede cambiar la vida de las personas» centrada en la labor del NAB y en cómo un gesto tan sencillo como el apadrinamiento puede transformar el futuro de muchos niños, niñas y jóvenes de Nepal.

El evento finalizará con una actuación de bailes del norte de la India a cargo de la Asociación Bollywood Zaragoza. Además, las personas asistentes podrán disfrutar de un aperitivo con sabores indios y españoles y compartir un espacio de encuentro y convivencia.

El NAB es más que una casa de acogida: es un hogar para menores en situación de extrema vulnerabilidad. Un lugar donde pueden volver a sentirse seguros, queridos y acompañados. Donde pueden estudiar, jugar, crecer, y volver a soñar. «Estos menores pasan por experiencias que la mayoría de nosotros nunca llegará a comprender plenamente, como vivir con miedo, incertidumbre y muy poca esperanza en el futuro. Esta es la razón por la que existe Nepal Ashahaye Balghar», explica su director Basanta Rijal.

Actualmente, el NAB atiende a 24 menores y jóvenes. Trabaja para cambiar el rumbo de sus vidas, pero no puede hacerlo solo. Cuando apoyas a estos menores, no solo estás donando: estás poniendo comida en la mesa, garantizando su acceso a la educación y proporcionándoles seguridad, cuidado y las necesidades básicas que todo niño y niña merece. Además, les ayudas a crecer y a convertirse en quienes siempre debieron ser.

Pero seguir adelante solo es posible con más madrinas y padrinos que quieran formar parte de este cambio.

Ellos no eligieron dónde nacer. Pero entre todos sí podemos ayudarles a construir un futuro distinto.

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Ven. Escucha. Emociónate. Actúa. La entrada es libre hasta completar el aforo del salón actos del Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI.