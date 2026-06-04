Actividades de fin de semana en Fundación Dfa

El ocio es un derecho fundamental que contribuye al bienestar, la participación social y la calidad de vida de todas las personas. Con este objetivo, el Centro de Actividades Socioculturales de la Fundación Dfa desarrolla un programa inclusivo de fin de semana dirigido a personas con discapacidad que busca favorecer el acceso a diferentes propuestas en entornos accesibles y normalizados.

Durante este primer semestre, casi 40 personas han participado en alguna de las 14 iniciativas previstas. Además, el equipo de voluntariado ha colaborado en el desarrollo de estas iniciativas, acompañando y apoyando a los participantes para garantizar una experiencia enriquecedora y segura.

Las actividades se realizan habitualmente los sábados por la tarde, aprovechando los recursos socioculturales, deportivos y medioambientales de la capital aragonesa, con el fin de dar respuesta a las inquietudes y necesidades de ocio de las personas usuarias. Entre las últimas diseñadas, las visitas a la exposición científica de Pixar en CaixaForum y al festival Zaragoza Florece.

Complementa este calendario el tradicional viaje vacacional estival. La localidad valenciana de Piles es el destino elegido para disfrutar a principios de agosto de una semana de convivencia, turismo y ocio accesible. Como colofón, esta propuesta busca potenciar la autonomía personal, la independencia y la posibilidad de conocer nuevos lugares. Más allá de fomentar la participación social, estas acciones suponen un importante apoyo para las familias, que encuentran un tiempo de respiro y descanso.

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Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto Ocio para tod@s, como parte de los Programas de Interés Social del Gobierno de Aragón con cargo a la asignación del IRPF e Impuesto de Sociedades.