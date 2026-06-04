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La Fundación Ibercaja lanza su tercera convocatoria de proyectos medioambientales

Esta iniciativa se dirige a asociaciones con proyectos centrados en la protección y el cuidado de la naturaleza, con planteamientos innovadores y sostenibles

La Fundación Ibercaja lanza una nueva convocatoria de sus proyectos medioambientales.

La Fundación Ibercaja lanza una nueva convocatoria de sus proyectos medioambientales. / FUNDACIÓN IBERCAJA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La protección del medioambiente y el desarrollo sostenible del planeta son dos elementos imprescindibles que configuran la visión presente y futura de la Fundación Ibercaja. Conscientes de la importancia que tiene apoyar y visibilizar proyectos que trabajen en este sentido, la entidad lanza la tercera edición de su convocatoria a nivel nacional para apoyar iniciativas de carácter medioambiental y que impulsen el desarrollo sostenible del territorio.

Con este motivo, ha impulsado por tercer año consecutivo su convocatoria de Sostenibilidad y Protección del Medioambiente. Entidades de todo España pueden presentar sus proyectos a través de la página web de Fundación Ibercaja Convocatoria 2026 Sostenibilidad y Protección del Medioambiente | Fundación Ibercaja hasta las 12 horas del próximo 30 de junio.

Conservación y protección de la naturaleza

Los proyectos de las entidades solicitantes pueden englobar las diferentes temáticas: gestión forestal sostenible (conservación, restauración y mantenimiento de espacios naturales y uso social de espacios protegidos del paisaje); gestión de la flora y fauna silvestre y sus hábitats; residuos, agua, consumo responsable, economía circular y cambio climático; ahorro climático y energías renovables; movilidad sostenible; agricultura ecológica y ganadería extensiva, y mejora de la calidad ambiental del medio urbano y rural.

Voluntariado, innovación y continuidad del proyecto

Las entidades solicitantes deberán registrarse como usuarios a través de la página www.fundacionibercaja.es/registrarse. Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación a través de correo electrónico y podrán presentar el proyecto. Las entidades ya acreditadas en convocatorias anteriores deberán también actualizar y verificar toda la documentación requerida en esta fase.

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Posteriormente, las organizaciones tienen que tramitar el proceso completo de sus solicitudes a través de la página web de Fundación Ibercaja, antes de las 12 horas del día 30 de junio para su estudio y valoración. Las asociaciones tienen a su disposición un servicio de información y consultoría en el correo sostenibilidadfundacion@fundacionibercaja.es.

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