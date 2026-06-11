La Fundación APE presenta una investigación para la detección de trastornos alimentarios

El pasado miércoles 10 de junio, se presentó, en el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada, el proyecto de investigación para la detección precoz de los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), dirigido a menores y adolescentes, y que será implantado en los centros escolares de nuestra comunidad autónoma.

El proyecto de investigación ha consistido en la validación científica de una herramienta tecnológica desarrollada por Fundación APE, que sirve de cribado en la fase inicial de aparición de estos graves trastornos.

Conscientes de las dificultades que entraña dicha protección temprana bajo los modelos tradicionales, Fundación APE decidió acometer este proyecto, con la máxima ilusión, y en el que han participado los principales expertos en salud mental, con escolares de cuatro institutos (Valdespartera, Pignatelli, Zurita y Goya) y el colegio Rosa Molas.

El proyecto consiste en el desarrollo de un espacio virtual interactivo (similar a un gaming), cuyo principal objetivo es que los escolares, mediante diferentes dinámicas, puedan cumplimentar un cuestionario (ahora validado científicamente a través de este proyecto de investigación), de una manera autónoma y bajo un entorno de espontaneidad (recreando el storytelling adecuado, con personajes avatar y escenas de la vida cotidiana adolescente); todo ello, mediante el uso de herramientas tecnológicas y realidad virtual, medios incorporados a la vida ordinaria de la generación target a la que va dirigida).

El diseño del programa permite que éste autocorrija el cuestionario y genere automáticamente un sistema de alerta que permita poner en marcha los mecanismos de protección adecuados en los menores o adolescentes que lo necesiten.

La validación científica del modelo se ha realizado bajo supervisión de un organismo público de investigación (el IISA), para garantizar su correcto funcionamiento desde el punto de vista sanitario. El equipo médico especializado que ha capitaneado el proyecto es del máximo nivel competencial (los principales expertos aragoneses en TCA), y ha confirmado su corrección técnica y la gran utilidad de esta herramienta por su fácil aplicación y extensión.

Como quiera que el proyecto pretende implantarse en la totalidad de centros escolares aragoneses, ha contado con el impulso institucional del Gobierno de Aragón, en especial, de las Consejerías de Salud y Educación.

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En la presentación oficial del proyecto de investigación, acogidos por Fundación Caja Inmaculada, intervinieron la Presidenta de las Cortes de Aragón, Dª. María Navarro, la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dª. Carmen Susín, el gerente del Salud, D. José Ignacio Castaño, la presidenta de Fundación APE, Dª. Maite Zapata, el investigador principal del proyecto, D. Pedro Ruiz, y contó con la asistencia de la Justicia de Aragón y otras autoridades aragonesas de los sectores de Educación y Sanidad, así como familias, sanitarios y educadores.