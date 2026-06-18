El cómic ‘Un día normal’, Premio Sociedad Inclusiva 2026

El cómic Un día normal, un proyecto colaborativo impulsado por Amanixer (Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad), el Ayuntamiento de Zaragoza y la ilustradora Sara Jotabé, fue distinguido con el Premio Sociedad Inclusiva 2026 en la categoría de Mujer e Igualdad. Este galardón, otorgado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), reconoce iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva.

La categoría premiada valoró las propuestas orientadas al empoderamiento y la promoción de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, un colectivo que enfrentó barreras específicas y múltiples formas de discriminación. Un día normal destaca al ofrecer una mirada cercana y accesible a las experiencias cotidianas de estas mujeres, haciendo visibles situaciones que habitualmente pasaban desapercibidas.

Durante la gala celebrada en Madrid, Pilar Moreno, vicepresidenta de Amanixer, agradeció la distinción y subrayó que la obra funciona como un medio de sensibilización, visibilización y denuncia. Según Moreno, el proyecto ayuda a trabajar en la mejora de la calidad de vida, con el fin de que todas las mujeres puedan alcanzar una vida plena y autónoma.

Por su parte, la ilustradora Sara Jotabé valoró el potencial del cómic como herramienta pedagógica. Para ella, el éxito del trabajo radica en su capacidad para llegar a la gente tanto artística como emocionalmente, logrando remover conciencias y poner sobre la mesa debates necesarios. En la misma línea, la concejal de Igualdad, Marian Orós, destacó el valor del proyecto como herramienta de sensibilización y transformación social, subrayando su contribución a la visibilización de las mujeres con discapacidad.

A través de la narrativa y la ilustración, la obra aborda temas como la autonomía personal, la ruptura de estereotipos y la igualdad de oportunidades. El cómic se centra en la cotidianidad para mostrar cómo la desigualdad se manifestó en gestos frecuentes, como la infantilización, las dificultades de acceso o la invisibilidad de determinados cuerpos.

La obra, que está disponible de forma gratuita y cuenta con una traducción al inglés, ha alcanzado a más de 15.000 cuentas en redes sociales y se ha distribuido en bibliotecas y centros educativos. Su impacto ha sido notable, habiendo obtenido previamente el Premio Solidario del Grupo Social ONCE Aragón en 2025.

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Junto a Un día normal, la edición 2026 de los Premios Sociedad Inclusiva reconoció a otras cuatro iniciativas: Asha Nepal (Innovación e Impacto Social), El viaje de Nica (Accesibilidad y Vida Independiente), Hospitalidad y Humanización (Espacio Sociosanitario) y Lan Aukera (Desarrollo Educativo y Profesional).