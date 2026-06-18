La Fundación Ibercaja y Cruz Roja celebran la tercera Feria de Empleo

La Fundación Ibercaja y Cruz Roja celebraron en Mobility City la tercera edición de la Feria de Empleo. El objetivo de esta iniciativa es acercar al mundo laboral a personas en riesgo de exclusión, desempleadas o con dificultades de acceso al mercado a causa de su falta de experiencia, edad, procedencia o género. Por eso, el único requisito para participar era disponer de permiso de trabajo. El año pasado, la iniciativa tuvo una gran acogida, y ha vuelto batiendo récords: con más de 1.700 personas inscritas y 75 empresas participantes.

El evento, organizado por ambas entidades, en el marco de su acuerdo de colaboración, se ha llevado a cabo Mobility City, que se convierte así en un magnífico punto de encuentro entre empresas y trabajadores.

La tercera Feria de Empleo se enmarca dentro del convenio Juntos por el empleo, que Cruz Roja y la Fundación Ibercaja han firmado para mejorar las oportunidades laborales de miles de personas en la comunidad aragonesa impulsando las acciones del Plan de Empleo de Cruz Roja, que cuentan con la colaboración del Fondo Social Europeo. Asimismo, la alianza social de ambas entidades ampliará también el alcance del proyecto Haciendo frente a la Pobreza Energética, para atender las necesidades más urgentes de familias vulnerables con kits de ahorro energético, talleres prácticos para mejorar la gestión de contratos y acceso a ayudas.

Cuatro horas de speed meeting

La Feria de Empleo, contó con la inauguración institucional por parte de Inés González, jefa de Acción Social de la Fundación Ibercaja, y Pilar Cintora, presidenta autonómica de Cruz Roja en Aragón.

En esta cita, además de poder dejar el curriculum vitae y de someterse a entrevistas en un formato sencillo y ágil (speed meeting) en los puntos de atención de las empresas; los participantes optan a ofertas reales de empleo que las empresas disponen en estos momentos.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Zaragoza ha atendido a más de 4.500 personas en el último año 2025 y ha contado con el apoyo de 506 empresas del sector de la logística, comercio, venta, almacenaje o atención al público. Los participantes responden a perfiles alejados del mercado laboral, al que se han acercado gracias a la colaboración de diversas empresas, y se ha logrado la inserción laboral de 920 personas.

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Con esta colaboración entre ambas entidades en materia de empleo, Cruz Roja y Fundación Ibercaja consolidan una alianza que transforma vidas, impulsa el talento y genera nuevas oportunidades.