Casi 6.000 personas visitan este curso la CARTV

Javier Anquela podría contar mil anécdotas de su trabajo, como el día que vivió un divertido pero embarazoso momento, cuando se quedó atrapado en el ascensor con dos personas, o aquella vez que un escolar le birló la espumilla cortavientos de su micrófono. Este joven es el encargado de guiar las visitas a las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), gracias a un convenio con Plena Inclusión Aragón.

Fruto de este acuerdo, la asociación forma y capacita a cuatro personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para esta labor y su gestión administrativa correspondiente. De este modo, la cadena pública fomenta la inclusión y visibilidad de este colectivo, y a Plena inclusión Aragón le permite ofrecer esta experiencia de participación social.

La CARTV mantiene este programa de visitas guiadas dentro de su política de puertas abiertas, con el objetivo de ser un medio público cercano, accesible y transparente. Una iniciativa que, a juzgar por las cifras, está siendo todo un éxito.

Las cámaras, los platós, los estudios de radio, las redacciones y hasta esos pasillos y áreas de reunión donde cada día se cuecen noticias, programas y retransmisiones, han tenido este curso más visitantes que nunca. Desde el pasado mes de octubre y hasta junio, cerca de 6.000 personas han participado en este programa, que permite conocer desde dentro las instalaciones de Aragón TV y Aragón Radio y cómo trabajan sus profesionales.

En total, por la sede de María Zambrano han pasado 221 grupos, la mayoría escolares, pero también han participado institutos, centros de Formación Profesional, estudiantes de educación superior, entidades sociales, centros de mayores, asociaciones vinculadas a la discapacidad, grupos particulares y colectivos de muy distinto perfil. Un mosaico de curiosos, oyentes, espectadores y futuros comunicadores que han querido descubrir qué hay detrás de una emisión en directo.

Javier Anquela se muestra agradecido a Plena Inclusión Aragón por la oportunidad de encontrar «un trabajo que me encanta. Trabajar en la CARTV es un sueño hecho realidad porque yo veía mucho Aragón TV y escuchaba Aragón Radio y enseñarla con el mismo amor con el que yo la veo para mí es una ilusión y un gran honor».

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Durante esta temporada, Javier ha realizado seis visitas guiadas cada semana. Pero, tras las vacaciones de verano, serán ocho semanales, para atender la gran demanda de grupos interesados. Hay que solicitarlas en la sección Visítanos de la web de la CARTV.