Noches de Verano 2026: ocho semanas para vivir la cultura

Hay programas que trascienden la mera programación cultural para convertirse en una tradición compartida. Noches de Verano es uno de ellos.

Cuando el calor invita a ralentizar el ritmo de la ciudad y las tardes parecen alargarse indefinidamente, el Centro Joaquín Roncal de Fundación Caja Inmaculada vuelve a abrir sus puertas para ofrecer un refugio de cine, música y teatro. Del 30 de junio al 27 de agosto, el ciclo celebra su XXI edición con una propuesta que reúne 24 espectáculos y convierte nuevamente el corazón de Zaragoza en punto de encuentro para quienes entienden la cultura como una forma de disfrutar, reflexionar y emocionarse.

A lo largo de ocho semanas, Fundación CAI mantendrá vivo el espíritu con el que nació este proyecto hace más de dos décadas: acercar la cultura de calidad al público durante los meses estivales y ofrecer un espacio donde compartir historias, canciones y emociones. La fórmula sigue siendo la misma que ha conquistado a miles de espectadores: los martes estarán dedicados al cine, los miércoles a la música y los jueves al teatro. Un esquema sencillo que se ha convertido en una de las señas de identidad culturales del verano zaragozano.

La programación reúne ocho películas en versión original subtitulada, ocho conciertos y ocho espectáculos teatrales. Una selección cuidadosamente diseñada para combinar nombres consolidados y nuevas propuestas, diversidad de estilos y una mirada abierta a distintas formas de creación contemporánea.

Más allá de los títulos y los nombres propios, la verdadera esencia del ciclo reside en la experiencia compartida. En la conversación que surge al terminar una película, en el aplauso espontáneo que sigue a una interpretación memorable o en el silencio cómplice que precede a una escena emocionante. Durante más de veinte años, Noches de Verano ha construido una comunidad de espectadores que cada verano regresa al Centro Joaquín Roncal para reencontrarse con la cultura y con los demás.

Todas las actividades tendrán lugar a las 20.00 horas en el Centro Joaquín Roncal CAI. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Fundación CAI, en los cajeros Ibercaja y en la taquilla del centro. Con precios accesibles 5 euros para cine y 12 euros para música y teatro.

La programación completa del Ciclo se encuentra en www.fundacioncai.es

En un tiempo en el que todo parece ir demasiado rápido, Noches de Verano propone algo sencillo y valioso: detenerse durante unas horas para disfrutar de una buena película, una canción inolvidable o una historia contada desde un escenario.

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Ocho semanas para compartir cultura. Ocho semanas para estar presentes. Ocho semanas para vivir el verano de una manera diferente.