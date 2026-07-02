Fundación Ibercaja lanza una campaña solidaria para apoyar a Venezuela
Se pueden realizar donaciones a través de la página web de la entidad ‘Juntos Hacemos Más’ y con el código Bizum 05404
La Fundación Ibercaja ha impulsado una campaña solidaria, a través de Comité de Emergencia, para apoyar a las víctimas del devastador terremoto producido en Venezuela el pasado miércoles. Las ONG que forman parte del Comité ya están actuando sobre el terreno para atender las necesidades más urgentes como ofrecer refugio para familias afectadas, facilitar acceso a agua potable y alimentos, así como atención sanitaria y apoyo psicológico.
Venezuela vivió el pasado miércoles una de sus mayores catástrofes debido a dos fuertes seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte-centro del país, dejando miles de fallecidos, heridos y desaparecidos entre los escombros. Actualmente, Unicef estima 1,8 millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria, incluidos 680.000 niños y niñas. En las primeras horas tras una emergencia como esta, la rapidez de la ayuda es clave para salvar vidas, proporcionar refugio y garantizar acceso a agua y atención médica.
La Fundación Ibercaja ha realizado una aportación de 10.000 euros de manera equitativa. Asimismo, todas las personas y entidades que deseen colaborar con esta campaña solidaria pueden hacerlo a través de Bizum, con el código 05404, o realizando una transferencia al número de cuenta: ES5520850103960333179067.
La información de la campaña puede consultarse en la plataforma Juntos Hacemos Más de Fundación Ibercaja: Fundación Ibercaja | Terremoto en Venezuela
Con esta iniciativa, Fundación Ibercaja impulsa nuevamente una campaña de ayuda como ya sucedió durante la pandemia del covid, en favor de los afectados por la guerra de Ucrania y por los terremotos de Turquía y Siria y Marruecos y Libia, además de la dana de Valencia.
La campaña puesta en marcha por Fundación Ibercaja forma parte de su compromiso por estar una vez más al lado de las personas que más lo necesitan, ofreciendo una respuesta inmediata y una ayuda que continuará hasta que sea necesario.
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