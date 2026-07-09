Diseño textil e inclusión: talento sin límites desde Down Zaragoza

La Fundación Down Zaragoza y Hac_r Creativo culminan un proyecto de aprendizaje y creación textil que impulsa la inclusión, la autonomía y la expresión artística con la exposición “Programa de arte textil” en el Centro Joaquín Roncal de Caja Inmaculada.

La creatividad, el aprendizaje y la inclusión han sido los principales hilos conductores de un proyecto desarrollado por Fundación Down Zaragoza y Hac_r Creativo que, durante un cuatrimestre, ha permitido a un grupo de usuarios del Centro Ocupacional La Jota adentrarse en el mundo del diseño textil a través de una experiencia formativa, artística y transformadora.

La iniciativa ha contado con la participación activa de los chicos y chicas de la Fundación Down y con el acompañamiento del equipo docente de Hac_r Creativo, que ha compartido sus conocimientos y experiencia profesional en un entorno adaptado a las capacidades e intereses de cada participante. El objetivo ha sido ofrecer una oportunidad de aprendizaje basada en la creatividad, la experimentación y la inclusión, utilizando el diseño textil como una herramienta para favorecer el desarrollo personal, la autonomía y la expresión artística.

La metodología utilizada ha favorecido la participación de todos los asistentes, respetando los ritmos individuales y facilitando espacios donde expresar ideas, tomar decisiones y desarrollar nuevas habilidades. El proyecto ha contribuido al fortalecimiento de competencias personales como la confianza en uno mismo, la capacidad de concentración, la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo en equipo.

La experiencia ha puesto de manifiesto el enorme potencial de las actividades artísticas como herramienta de crecimiento, inclusión y participación social.

Para la Fundación Down Zaragoza es fundamental la importancia de promover iniciativas culturales y educativas de calidad que favorezcan la participación activa de las personas con discapacidad intelectual en la vida comunitaria y su presencia en espacios culturales abiertos a toda la ciudadanía.

Por su parte, Hac_r Creativo ha reafirmado con esta colaboración su compromiso con la dimensión social del diseño, promoviendo valores de inclusión, accesibilidad y participación.

La culminación del proyecto llega con una exposición que reúne los trabajos realizados durante estos meses de aprendizaje y creación. La muestra puede visitarse en el Centro Joaquín Roncal de la Fundación Caja Inmaculada, en Zaragoza, hasta el 20 de agosto.

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Las piezas expuestas reflejan no solo los conocimientos técnicos adquiridos, sino también el esfuerzo, la ilusión, la capacidad de superación y el talento de sus autores. La exposición constituye el broche final de una experiencia que acerca a la ciudadanía una mirada más inclusiva sobre la creación artística y demuestra que la creatividad no entiende de límites cuando existen oportunidades, apoyos y espacios donde cada persona puede desarrollar plenamente su potencial.