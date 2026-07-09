Recursos de cercanía para vivir en los pueblos

Este lunes, 6 de julio, se conmemoraba el Día Mundial del Desarrollo Rural, una fecha que el movimiento asociativo de Plena inclusión ha querido aprovechar para reclamar más recursos de cercanía para las familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven en los pueblos. Estas familias se ven privadas de muchos de los servicios que necesitan a causa de la dispersión geográfica en amplias zonas de España.

En el marco de su campaña anual #AtenciónALasFamilias, Plena inclusión ha querido mostrar esta realidad a través de la historia de Víctor Varona y Fina Aroz, vecinos de Venta de Baños, en la provincia de Palencia. Cada mañana, Víctor se levanta muy temprano para llegar a tiempo al centro prelaboral de la fundación BRIAN en Villamuriel. Aunque el trayecto es de apenas seis kilómetros, él necesita hora y media para acudir en transporte público.

La familia de Víctor, como muchas que viven en el entorno rural, sufre en primera persona la falta de los servicios y recursos de apoyo en pueblos de toda España. Afrontan una vulnerabilidad estructural por el acceso limitado a servicios especializados, las menores oportunidades laborales, las dificultades de transporte y una mayor dependencia familiar para los cuidados.

Para muchas familias de personas con discapacidad intelectual asentadas en pueblos, «el aislamiento geográfico acaba traduciéndose en aislamiento social, desatención y menos oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones», denuncia Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España. Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD, 2020), esta realidad silenciosa afecta a las familias de 951.862 personas con discapacidad que viven en zonas rurales.

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El movimiento asociativo de Plena inclusión es consciente de los retos cotidianos a los que se enfrentan estas familias y trabaja para ofrecer soluciones que mitiguen las desigualdades estructurales y les permitan ejercer sus derechos en plenitud. Entre las respuestas que impulsan sus federaciones autonómicas en los territorios con mayor porcentaje de población rural destacan la creación de nuevos recursos de cercanía, el refuerzo de los apoyos telemáticos y los equipos itinerantes que se desplazan a los municipios para acompañar a las familias y a las personas allí donde viven. Todo ello basado en la generación de planes de vida de las personas y sus familias, con el fin de apoyarlas allá donde quieren residir.