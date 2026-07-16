Fundación Ibercaja impulsa la inclusión laboral junto a Cáritas

La Fundación Ibercaja ha renovado su apoyo a Cáritas Aragón-La Rioja para desarrollar el programa Sumando Empleo, que tiene como objetivo principal la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social, facilitándoles el acceso al mercado laboral y una vida normalizada.

El acuerdo de colaboración ha sido rubricado por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y el presidente de Cáritas Autonómica de Aragón -La Rioja, Carlos Gómez Bahillo.

El proyecto apuesta por la formación y orientación laboral en diferentes líneas de trabajo. Todo ello, con el objetivo de acompañar a las personas en su proceso de inserción laboral, trabajando en la mejora de su empleabilidad y potenciando sus opciones de acceso al empleo.

Dentro de este acuerdo de colaboración, se encuentra por una parte el “Empleo social”, a través del cual, desde Cáritas Diocesanas ofrecen una experiencia laboral a participantes que han pasado por las diferentes fases de los proyectos: se trata de la creación de puestos de trabajo dentro de la estructura de la entidad.

Por otro lado, se encuentran las empresas de inserción. Algunas de ellas son sociedades mercantiles, auténticas empresas que realizan una actividad económica. Otras empresas forman parte de este proyecto contratando a personas para que realicen un trabajo productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del trabajador en orden a favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.

Dentro de esta colaboración, también se engloban las agencias de colocación, quienes llevan a cabo la gestión de ofertas de empleo, con el objetivo de conseguir una inserción laboral ante una oferta de empleo recibida.

Todas las anteriores actuaciones requieren de un proceso de apoyo y complementario desde la perspectiva de la formación, encaminada a fortalecer las competencias de los participantes, adquisición de nuevos conocimientos y técnicas, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades que ofrezcan nuevos nichos de empleo.

Las personas y familias atendidas a través de este programa se encuentran en una situación de exclusión, donde el desempleo es uno de los factores más importantes. La falta de empleo provoca en las familias un futuro incierto que las introduce en la espiral de la exclusión del que difícilmente podrán salir sin un adecuado acompañamiento.

Desde este programa, se apuesta por la capacitación laboral, tratando así de proporcionar herramientas a las personas que les evite caer en la desesperanza y la desprotección.

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La colaboración entre la Fundación Ibercaja y Cáritas Aragón-La Rioja cumple ahora 12 años y se enmarca en el compromiso social de las dos entidades en apoyo de los colectivos más vulnerables, favoreciendo su inclusión a través de programas de formación y empleabilidad que les faciliten el acceso a un trabajo y una vida digna. n