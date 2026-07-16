Más herramientas para acceder al empleo con Fundación Dfa

Las cifras reflejan que el acceso al empleo continúa siendo uno de los principales retos para las personas con discapacidad en Aragón. Cerca de 40.000 personas con discapacidad se encuentran en edad de trabajar, pero su tasa de desempleo alcanza el 19,8%, más del doble que la de la población general (8,3%), mientras que la tasa de actividad se sitúa alrededor de once puntos por debajo. Estos datos, analizados la pasada semana en el encuentro sobre empleo organizado en el marco del ciclo Dfa, 50 años hacia la inclusión, pusieron de relieve la necesidad de reforzar la orientación profesional, la formación, la colaboración con las empresas y las políticas activas de inserción.

Para contribuir a afrontar esta realidad, la agencia de colocación de la Fundación Dfa desarrolla un servicio de orientación e intermediación dirigido a personas con discapacidad física en Zaragoza, Huesca y Teruel. La iniciativa ofrece un acompañamiento personalizado para mejorar las oportunidades de acceso al mercado de trabajo.

El proceso comienza con el diseño de un itinerario adaptado a la situación de cada participante. El equipo profesional de los centros de apoyo social y la agencia de colocación analiza cada caso, detecta necesidades y elabora un plan de acción que guía todo el proceso de inserción.

El servicio comprende orientación profesional, tutorías individuales, revisión y actualización del currículum, preparación de entrevistas, asesoramiento sobre recursos formativos y talleres para reforzar competencias personales y digitales. De este modo, las personas usuarias cuentan con más herramientas para afrontar su incorporación al mundo laboral con mayores garantías.

Esta labor se completa con un trabajo continuo de intermediación con el tejido empresarial para gestionar ofertas, identificar perfiles profesionales y favorecer la contratación de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, estas actuaciones contribuyen a sensibilizar a las empresas sobre el valor que aporta la diversidad en los equipos de trabajo.

Estas actuaciones forman parte de Dfainserta, un proyecto incluido en el Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (Ispedis), en el marco del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, desarrollado en colaboración con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

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Con el mismo objetivo, la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) participa en esta iniciativa mediante un trabajo en red con entidades que atienden a personas con discapacidad intelectual o mixta, ampliando el alcance del programa y reforzando la colaboración entre entidades especializadas.