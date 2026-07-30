Las aulas como motor de inclusión

Aprender que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos, capacidades y oportunidades que cualquier otra. Descubrir las barreras que todavía persisten en el día a día. Reflexionar sobre cómo las palabras y las actitudes contribuyen a construir una sociedad más inclusiva. Ese es el propósito de Somos Diversidad, un proyecto que continúa recorriendo las aulas aragonesas.

Esta iniciativa de la Fundación Dfa apuesta por experiencias participativas adaptadas a cada etapa educativa. En Primaria, el juego colaborativo Ciudades Accesibles ayuda al alumnado a comprender cómo influye la accesibilidad en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. En Secundaria, la actividad Desmontando mitos invita a reflexionar sobre los estereotipos y falsas creencias que aún persisten, con testimonios en primera persona y dinámicas de sensibilización sobre las barreras físicas y sociales. Además, las gincanas en silla de ruedas o con bastones siguen siendo el mejor ejemplo para conocer las dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida.

En los primeros seis meses de este año se han desarrollado 109 actividades en 31 centros educativos, con la participación de 2.214 estudiantes. Además, con presencia destacada en el medio rural, acercando la educación inclusiva a municipios como Albalate del Arzobispo, Bielsa, Borja, Cadrete, Campo, Híjar, Tauste o La Puebla de Castro.

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Somos Diversidad cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón a través de la convocatoria de ayudas con cargo al 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades. Los centros educativos interesados en participar pueden solicitar cualquiera de las actividades a través de la página web www.somosdiversidad.es.