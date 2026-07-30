'DFA Contigo': apoyo integral a las personas con discapacidad y sus familias en Zaragoza

El programa tiene como objetivo ofrecer una atención especializada y personalizada que contribuya a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Para ello, se ha establecido una coordinación estrecha entre los Centros Municipales de Servicios Sociales, los Servicios Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Dfa

La intervención contempla un acompañamiento individualizado, adaptado a las necesidades de cada persona y su entorno familiar, abarcando diferentes ámbitos como el social, el jurídico, el ocio inclusivo y la accesibilidad universal. A través de este enfoque integral, el proyecto busca dar respuesta a las situaciones y necesidades que afrontan las personas con discapacidad en su vida cotidiana. «Las personas son las protagonistas de todas las intervenciones y el acompañamiento se adapta a sus necesidades y decisiones»

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo destacan el apoyo psicosocial, la orientación y el asesoramiento especializado tanto a las personas con discapacidad como a sus familias. Asimismo, el programa trabaja para promover la autonomía personal y la vida independiente, reforzando la capacidad de las personas para tomar decisiones sobre su propio proyecto vital y favoreciendo su plena participación en la comunidad

Otro de los pilares de DFA Contigo es el impulso de la participación social y el acceso al ocio inclusivo, fomentando que las personas con discapacidad puedan disfrutar en igualdad de condiciones de los recursos, entornos y oportunidades disponibles en la ciudad. Todo ello bajo el principio de accesibilidad universal, eliminando barreras y promoviendo una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Este proyecto de colaboración entre Fundación Dfa y el Ayuntamiento de Zaragoza va a permitir impulsar la inclusión, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Apoyo a personas

Junto a este programa, la Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS) desarrolla Intervención social para personas con discapacidad intelectual y sus familias, una iniciativa que también cuenta con la colaboración del Área de Acción Social y Familias del Ayuntamiento de Zaragoza, dentro de su convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social.

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El proyecto tiene como finalidad favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual mediante el apoyo, la información y el acompañamiento social. Además de orientar a las personas participantes, el programa ofrece apoyo a sus familias para facilitar el acceso a recursos y reforzar su participación en la comunidad.