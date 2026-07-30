La Fundación Ibercaja continúa su colaboración con la Fundación Federico Ozanam

Fundación Ibercaja colabora un año más con la Fundación Federico Ozanam para el desarrollo del programa Granja-Escuela Torrevirreina. Con este motivo, José Luis Rodrigo, director general de la Fundación Ibercaja, y Fernando Galdámez, presidente de la Fundación Federico Ozanam, han firmado recientemente un convenio.

El objetivo de este acuerdo es apoyar el programa de educación y acceso al empleo de jóvenes y otros colectivos vulnerables, así como el desarrollo educativo de los niños. El centro impulsa programas de cualificación inicial en el ámbito de la carpintería, la agricultura y las actividades de tiempo libre, dirigidos a jóvenes que no cuentan con ninguna cualificación, que no tienen el título de la ESO y han abandonado el sistema educativo, además de a personas en situación de vulnerabilidad, mayoritariamente inmigrantes que carecen de la acreditación administrativa que les permita optar a los programas de Formación para el empleo del Inaem.

También promueve una oferta formativa continua de talleres multiprofesionales con el objetivo de posibilitar el acceso al mercado de trabajo de personas en situación de exclusión social, derivadas de servicios sociales.

A lo largo de este año, en la Granja-Escuela Torrevirreina continuará la iniciativa de los Huertos para la Innovación Social, impulsada desde 2021. Se trata de una actividad dirigida a familias y/o personas especialmente vulnerables que se encuentran solas y precisan de una ocupación que les permita relacionarse y mejorar su desarrollo personal y social.

Así mismo, la Fundación Ozanam continúa con las actividades de Granja-Escuela para colegios, en las que han participado 1.600 niños y niñas de familias con bajos recursos económicos. Además, durante el verano estará en funcionamiento la Colonia Urbana Torrevirreina, dirigida a la infancia de familias vulnerables, principalmente de los barrios de San Pablo y Magdalena, que ha contado con 225 participantes.

En la Granja-Escuela Torrevirreina tienen su sede dos secciones de la Empresa de Inserción de la Fundación Federico Ozanam que, a través de la realización de trabajos de carpintería de madera y aluminio, generan 4 puestos de trabajo, dirigidos a la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.

Esta colaboración con la Fundación Federico Ozanam se enmarca en las líneas de trabajo de La Fundación Ibercaja, con las que a través de ayudas y proyectos colabora con ONG y entidades sociales para combatir la exclusión social, y ofrece programas de formación para mejorar la empleabilidad de las personas y garantizar una educación de calidad y combatir el fracaso escolar.

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Estar al lado de la sociedad y poder ayudar y colaborar en las situaciones más necesarias ha sido y es la esencia del ADN de Fundación Ibercaja desde hace 150 años. Un eje transversal a toda su actividad, desde la que se continúa impulsado el desarrollo de las personas y una igualdad de oportunidades para toda la sociedad.