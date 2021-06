La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado su viaje a México y Guatemala como un "éxito" por los avances para promover el progreso de la región y actuar frente a la migración.

En una rueda de prensa en México, tras su encuentro con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con cuyo Gobierno ha firmado un acuerdo de cooperación, la vicepresidenta ha valorado así su viaje.

En este sentido, ha destacado el memorándum de entendimiento firmado con México para la asistencia en el país, así como el diálogo mantenido en Guatemala contra la corrupción.

Harris ha destacado en esta intervención el apoyo de Washington al sector económico de la región para impulsar el desarrollo, específicamente con el trabajo junto al sector económico mexicano, y ha subrayado también el anuncio de 130 millones de dólares de la Casa Blanca para promover la reforma laboral mexicana y los 48 millones de dólares en apoyo a la vivienda y al campo en el país, informa el medio mexicano 'Milenio'.

Asimismo, ha indicado que en su reunión con López Obrador se ha tratado la necesidad de flexibilizar los requisitos para la solicitud de visas hacia Estados Unidos, si bien se abordará esta cuestión en el futuro.

Visita a la frontera

Por otro lado, Harris ha abordado la polémica sobre su visita a la frontera entre Estados Unidos a México, ya que ha recibido críticas por no haber visitado esta durante este viaje. Al respecto, ha trasladado que visitará el lugar próximamente, si bien ha puesto en primer lugar la necesidad de atender las causas de la migración de personas procedentes de Centroamérica.

"Sí, visitaré la frontera, ya lo he hecho, saben que he pasado mucho tiempo en la frontera y estoy muy consciente de los asuntos", ha dicho también al respecto, para añadir que "si uno quiere enfrentar los problemas, tenemos que ir al centro. El presidente (Joe Biden) me pidió trabajar en las causas-raíz de la migración, es por eso que fui a Guatemala", ha insistido.

En este contexto, ha ahondado también en que la Casa Blanca tiene como objetivo hallar a las familias que han sido separadas por las autoridades migratorias, un trabajo que "valdrá la pena", como ha apostillado, para reitera su intención de atender el "problema generacional" de la migración.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha encargado a Harris liderar los esfuerzos para disminuir el flujo migratorio procedente de Centroamérica hacia Estados Unidos.

Así, Harris se reunió con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, este lunes y viajó este martes a México para visitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este viaje se ha interpretado como una muestra de la importancia que la Administración Biden da a la región centroamericana y a la migración desde la zona.

La ONU apela al diálogo

El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, al ser preguntado en la rueda de prensa diaria sobre las declaraciones de Kamala Harris de que los migrantes no trataran de llegar a la frontera, ha respondido que "no le corresponde entrar en detalles", sin embargo, ha apelado al diálogo entre estados afectados por la crisis migratoria.

"Es necesario que haya un diálogo activo entre los países de residencia, los países de destino, los países de origen y los países de tránsito", ha dicho, y ha añadido que el papel de la ONU está en "ayudar a apoyar a las instituciones de los países para garantizar que las personas vivan en lugares donde se respeten sus derechos básicos".

"Lo que queremos es que los países entablen un diálogo fructífero para gestionar la migración y garantizar que los inmigrantes no queden en manos de elementos criminales que no sólo se lleven su dinero, sino también su dignidad", ha zanjado.