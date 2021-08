“Creo que debería dimitir”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haciendo referencia al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, político demócrata que al principio de la pandemia sus compañeros y las estrellas de Hollywood apuntaban como posible presidente en 2024, pero cuya popularidad cayó en picado después que este año salieran a la luz varias acusaciones de abusos sexuales y bullying. Este martes ha sido el punto más bajo de la carrera política del italiano-americano, pues según ha concluido una exhaustiva investigación independiente encargada por la Fiscalía de Nueva York a raíz de las primeras denuncias Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, entre ellas empleadas.

La fiscal, Letitia James, indicó que en esta investigación de cinco meses entrevistó a 179 personas y obtuvo 74.000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos que "revelan una imagen perturbadora, pero clara". El resultado fue un informe de 169 páginas que cuenta con once denunciantes cuyas alegaciones se describen con gran detalle, nueve de ellas empleadas o exempleadas. “Al acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados" entre 2013 y 2020, el gobernador infringió "leyes estatales y federales", señaló James a los medios.

Por su parte el gobernador dijo en una conferencia, previamente grabada y sin ronda de preguntas, que nunca tocó “a nadie de manera inapropiada”. "Los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito", se defendió el hijo del exgobernador de Nueva York Mario Cuomo y hermano del presentador de la CNN, Chris Cuomo.

El presidente no ha sido el único que ha pedido la retirada de Cuomo, varios políticos de su estado han exigido que deje la silla. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, además, indicó que si no dimite debería de ser sometido a un proceso de destitución “inmediatamente”. Un mensaje similar mandó el candidato demócrata en las elecciones a la alcaldía del 2 de noviembre, Eric Adams, y su contrincante, el republicano Curtis Sliwa.

También se ha pedido la renuncia de Cuomo a nivel nacional. Entre otros se destaca a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Ya en marzo, cuando salieron a la luz las acusaciones por parte de varias mujeres, varios congresistas demócratas, entre ellos Alexandra Ocasio-Cortez, pidieron la renuncia del gobernador. Por su parte el presidente dijo que sólo pediría la dimisión del político luego de escuchar el veredicto de la justicia.

Con respecto a la posibilidad de un juicio político, el presidente dijo que entiende que puede existir esa opción, pero no la respaldó y señaló que hay que ir “paso a paso”, haciendo referencia a que primero hay que ver si el político dimite. Asimismo, indicó que no habló con Cuomo durante la jornada y que tampoco había leído el informe de la fiscal neoyorquina, por lo que no conocía los "detalles".

El mandatario, que también ha sido acusado de presuntos abusos sexuales, optó no responder tras ser preguntado por cuál era su mensaje que manda para las mujeres afectadas por la conducta de Cuomo.