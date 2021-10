Las filtraciones de documentos con información políticamente radiactiva suelen sacudir la política latinoamericana. Sucedió con los 'Papeles de Panamá', hace cinco años. Esta vez son los 'Papeles de Pandora' los que ponen en aprietos a algunos Gobiernos de la región, más inclinados hacia la derecha. Los presidente de Chile, Sebastián Piñera, de Ecuador, Guillermo Lasso, y el dominicano Luis Abinader ya tienen pedidos de explicaciones por sus cuentas off shore. Las sacudidas también se sienten en Brasil por la aparición en los millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) del ministro de Economía, Paulo Guedes, y la principal autoridad del Banco Central, Roberto Campos Neto. Todo ocurre cuando la región exhibe a flor de piel las heridas sociales y económicas provocadas por la pandemia.

En la profusa lista de personalidades que no han declarado sus fortunas se encuentran a su vez 11 ex jefes de Estado latinoamericanos: los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien enfrenta una causa por presunta corrupción; el paraguayo Horacio Cartes, el hondureño Porfirio Lobo y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

El uso de los paraísos fiscales forma parte de la cultura de la evasión de la elite política y económica argentina. Con los Panamá Papers saltó el nombre del entonces presidente Mauricio Macri. Esta vez quien está involucrado es Mariano, su hermano, y el ecuatoriano Jaime Durán Barba, gurú personal del ex presidente entre 2015 y 2019. Argentina es mencionada 57.307 veces en los documentos filtrados. Allí aparecen, según reportó la prensa local, los nombres del exsecretario presidencial de Néstor y Cristina Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, la hija del extinto presidente Carlos Menem, Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijo del ex número dos de la FIFA, Julio Grondona. El deporte añade otro capítulo escandaloso: han surgido los nombres del ex Barcelona, Javier Mascherano, así como el del entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, y uno de los jugadores de ese equipo, Ángel Di María.

Impacto en Chile

En plena campaña electoral con miras a las presidenciales de Chile del 21 de noviembre, la aparición de Piñera en los Pandora Papers no solo provoca incomodidad en Sebastián Sichel, el candidato de la derecha. La oposición ha reclamado explicaciones después que se conociera la compraventa en Islas Vírgenes Británicas (BVI) del proyecto minero Dominga que Piñera compartió con el empresario y amigo personal Carlos Alberto Délano. No se descarta un proyecto de acusación constitucional contra el mandatario con la más baja popularidad desde que se recuperó la democracia, en 1990 (menos del 20%).

"Presidente Piñera esto que se lee es muy grave. Tómese el país en serio y salga a explicar esta situación", pidió Natalia Piergentili, del Partido por la Democracia (socialdemócrata) . El diputado demócrata cristiano Gabriel Silber calificó de "altamente grave" que Piñera haya sujetado la aprobación de un permiso ambiental "a una operación económica de la cual participaba o tenía interés de carácter directo. Esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del presidente". La aspirante presidencial de la centroizquierda, Yasna Provoste, consideró que es “inconcebible” que la principal autoridad del país “actúe en beneficio propio frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal”.

Brasil y Ecuador

El Gobierno de ultraderecha brasileño se encontró con un nuevo frente de tormenta este fin de semana. La oposición parlamentaria analiza citar al ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. El líder opositor en la Cámara de diputados, Alexandre Molon dijo que la aparición de los funcionarios en los Pandora Papers es “escándalos” y viola el artículo 5 del Código de Conducta de la Administración Federal. A su criterio, ambos deberían dimitir.

Los problemas también sobrevuelan en Ecuador. El exbanquero Lasso tuvo su peor semana política días atrás con la revuelta carcelaria que dejó 116 muertos. Pero se avecinan otros días agitados. Según el diario El Universo, el presidente llegó a operar con 14 sociedades offshore y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales. Lasso dijo que buena parte de esas sociedades están inactivas. "Veremos quién es quién en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Sin paraísos fiscales, no existiría la corrupción de alto vuelo", le respondió desde el exilio el ex jefe de Estado, Rafael Correa.