El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado este lunes de que el bloque europeo dará una respuesta "fuerte y unida" a Rusia si reconoce oficialmente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, cosa que sucedió minutos después de su comunicación.

"Si hay anexiones habrá sanciones y si hay reconocimiento de las repúblicas pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán", ha indicado el jefe de la diplomacia comunitaria, después de un Consejo de Asuntos Exteriores de diez horas en las que los ministros de Exteriores europeos han discutido la evolución de la crisis en el este de Europa con el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba,

Borrell ha pedido en todo caso al presidente ruso, Vladimir Putin, que no dé este paso. "Entendemos que la última decisión no se ha tomado y pedimos a Putin que respete la ley internacional y los acuerdos de Minsk y no reconozca el oblast de Donetsk y Lugansk", ha indicado.

En caso contrario, el Alto Representante ha asegurado que los Veintisiete están listos para reaccionar con un "frente unido y fuerte" si Moscú da ese paso. Putin ha deslizado la posibilidad de reconocer la soberanía de las administraciones rebeldes en el este de Ucrania, una iniciativa frente a la que ya ha sido advertido por parte de los gobiernos occidentales y que este mismo lunes han vuelto a reclamar los separatistas del Donbás.