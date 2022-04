España manda más armas a Ucrania. Ya está de camino el mayor envío de asistencia bélica realizado hasta ahora desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero. Este jueves partió desde un puerto español un navío, el buque 'Ysabel', rumbo a Polonia. La embarcación, propiedad del Ejército de Tierra pero operada por la Armada, transporta 200 toneladas de municiones y otro material y 30 camiones y 10 vehículos de menor tamaño cargados con equipamiento militar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo este anuncio tras reunirse en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. En una comparecencia posterior, que compartió con su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con quien había viajado en tren desde Polonia, el líder socialista precisó que esta nueva ayuda militar es "la mayor realizada hasta ahora" por España, y que es más del doble de la recibida hasta ahora por Kiev. Compartía la rueda de prensa con Zelenski y con la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con quien había viajado en tren desde Polonia en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El presidente recalcó que España ya ha mandado 11 aviones con 170 toneladas material ofensivo y de otro tipo hasta Ucrania, ha contribuido al fondo europeo de ayuda para la paz con 120 millones de euros, está "asegurando" el cumplimiento de las sanciones europeas y proporcionado protección a 66.000 refugiados (han llegado ya 137.000). Los españoles han demostrado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano, pero "las necesidades son enormes", y por eso el Gobierno va a seguir prestando respaldo político, asistencia humanitaria, financiera y militar a Kiev. Y Ucrania, como insistió Zelenski durante la rueda de prensa, necesita armas. Equipamiento letal que España entregará al país invadido, por tanto, sin importar las reticencias de Podemos.

Pero la lucha contra la impunidad es también una "prioridad" para España, especialmente, defendió, después de visitar la ciudad masacrada de Borodyanka, símbolo de las "atrocidades" cometidas por Rusia y que no pueden quedar sin castigo. Por eso, España, avanzó, va a responder a la solicitud de apoyo de la Corte Penal Internacional para "investigar y juzgar a los responsables de haber cometido crímenes de guerra". Así, el Gobierno pondrá a disposición de la CPI un equipo multidisciplinar de expertos, que forman parte de al menos ocho organismos del Ministerio del Interior, junto a un grupo de 39 forenses y otros técnicos.

"No estáis solos"

En tercer lugar, el Ejecutivo se compromete a proteger a los "más vulnerables", de modo que la ayuda humanitaria proporcionada por España, parte de ella gestionada por Unicef, dará prioridad a menores y mujeres. El cuarto punto del respaldo a Ucrania es el político, razón por la que se reabrirá la Embajada española en Kiev. "Presidente Zelenski, esté seguro de que España está decidida a apoyar a Ucrania en todo lo que podamos, bilateralmente y dentro del marco de la UE", aseveró Sánchez.

El presidente agradeció al mandatario ucraniano su "vocación europea", la heroica "resistencia" del país frente al autócrata ruso. "No estáis solos, Europa está con vosotros y no vamos a abandonaros. Europa va a estar unida con Ucrania y contra esta guerra injusta de Putin. Queremos la paz para Ucrania y que Putin sea responsable de estos crímenes".

Sánchez visitó con Frederiksen, antes de su encuentro con Zelenski, la ciudad de Borodyanka, localidad cercana a Kiev y sometida a la brutal agresión rusa y ya liberada. El líder socialista se declaró "conmovido y emocionado" al comprobar la devastación de la localidad y escuchar los testimonios de los militares y de los vecinos, su relato de que no pudieron rescatar a sus compatriotas y que murieron. "No solo hablamos de crímenes de lesa humanidad, de guerra, tendrá que ser la CPI la que certifique si ha habido un caso de genocidio aquí, pero yo he abierto lógicamente la puerta a ello", señaló.

Los periodistas preguntaron al jefe de Ejecutivo su posición ante la posible entrada de Kiev en la UE, un proceso de admisión que arrancó después de que comenzara la agresión rusa y que Bruselas se ha comprometido a acelerar. "España no es fundadora de la antigua UE económica. Entramos en la UE en los años ochenta. Para un país como España, esto significa que siempre somos partidarios de la ampliación de la UE. Es nuestra filosofía", sostuvo. Pero el acceso al club comunitario, advirtió, requiere de un proceso de "adaptación y transformación", y España "siempre va a apoyar a Ucrania en este camino". "Y estoy seguro de que el resultado de este proceso será el que les acabo de mencionar", o sea, la adhesión, concluyó.

Conmovido al comprobar en las calles de Borodyanka el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.



No dejaremos solo al pueblo ucraniano. pic.twitter.com/OfEIa9oOTC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 de abril de 2022

Zelenski ha reiterado que una nueva ronda de sanciones contra Rusia que no incluya el embargo a su petróleo y gas no será suficientemente potente y efectiva. Sánchez, preguntado por los medios, argumentó que en el capítulo de castigos a Moscú "es importante la unidad", porque ese es su mayor "activo" frente al Kremlin, ya que se le envía un mensaje de "fortaleza" y de cohesión del bloque comunitario. El problema radica en que socios como Alemania o Hungría no están por ahora dispuestos a avanzar en esa dirección por su dependencia del gas ruso.