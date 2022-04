El Gobierno de Hungría ha confirmado que utilizará el sistema de pagos puesto en marcha por Rusia para pagar en rublos las importaciones de petróleo y gas, tras la batería de sanciones impuestas contra Moscú por su invasión militar de Ucrania.

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha defendido la decisión de Budapest en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN y ha destacado que "el 85% del suministro gas" y "el 65% del suministro de petróleo" llegan desde Rusia.

"¿Por qué? Está determinado por la infraestructura. No es por diversión, no hemos elegido esta situación", ha resaltado, antes de incidir que no hay rutas o fuentes alternativas que permitan a Hungría dejar de importar energía desde Rusia.

Las palabras de Szijjarto han llegado después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunciara el miércoles el "chantaje inaceptable" de Rusia con el corte de suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos.

El Gobierno ruso firmó un decreto mediante el cual se establece que el pago del gasoducto ruso suministrado a partir de abril debería realizarse exclusivamente en rublos. Por su parte, la Unión Europea (UE) ha aplicado por primera vez sanciones al carbón ruso y sopesa nuevas medidas contra el petróleo y gas.