Al menos once personas han muerto, entre ellas dos niños de tres y once años, y 21 han desaparecido por el huracán 'Agatha' en Oaxaca, México. "Tenemos ya 32 personas desaparecidas y podemos reconocer de manera preliminar que de esas 32 personas, once han perdido la vida", ha afirmado el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en una entrevista en la emisora Radio Fórmula. Murat ha explicado que las zonas más inseguras son los ríos por el riesgo de desbordamientos y "las zonas altas" por el desprendimiento de las laderas. Asimismo, el gobernador ha afirmado que la fuerza del huracán se ha reducido y ha pasado "a ser una baja depresión".

Anteriormente el coordinador de Protección Civil de San Pedro Pochutla, Eusebio Jarquín, confirmó la muerte de dos menores de edad, de once y tres años, en la comunidad de Corcovado Petaca, tal y como ha informado el diario 'El Universal'. "Lamentablemente buscaron el apoyo de unas personas en una vivienda, que se veía bastante segura, estaba ubicada en el cauce del río, el río derribó las paredes de esta casa e inundó la vivienda, en donde estaban alrededor de 17 personas", ha indicado Jarquín. El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó de la muerte de dos personas tras un deslave en Xanaguía, Sierra Sur. "En San Carlos Yautepec, la autoridad municipal ha reportado la desaparición de una persona al ser arrastrada por la corriente del río en Asunción Tlacolulita", ha precisado en un comunicado Protección Civil de Oaxaca. "En San Miguel del Puerto, Huatulco también se ha notificado el desbordamiento del Río Copalita, y el arrastre de cuatro personas adultas, y en San Mateo Piñas también se reporta una persona desaparecida por deslizamiento de ladera", ha agregado el organismo. Asimismo, las autoridades han informado de que dos personas han quedado atrapadas por el deslizamiento de una ladera. Respecto a los daños materiales, Protección Civil ha señalado que varias localidades están incomunicadas a causa de los deslizamientos y crecidas de los ríos, por lo que miembros del Ejército, Bomberos y Marina están auxiliando a los vecinos de las localidades afectadas. El primer huracán de la temporada se desplaza hacia el noreste en tierra a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 75 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Salina Cruz, en Oaxaca, hasta Lagunas de Chacahua; una zona de vigilancia por huracán desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Barra de Tonalá, Chiapas, y una zona de prevención por tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Punta Maldonado, Guerrero, y de Salina Cruz, Oaxaca, hasta Boca de Pijijiapan, Chiapas.