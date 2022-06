Con más negociación de la esperada y algún cambio respecto al acuerdo político cerrado en la medianoche del lunes por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europa (UE). Los 27 embajadores permanentes de la UE han conseguido aprobar este jueves los textos legales del sexto paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, aunque con un nuevo peaje para satisfacer a Hungría y lograr que el primer ministro, Viktor Orbán, levantara su enésimo veto: excluir de la lista negra de sancionados al patriarca Kiril, el máximo representante de la iglesia ortodoxa, considerado en Bruselas como un leal apoyo del Kremlin por sus sermones apoyando y justificando la guerra.

Era uno de los elementos contra el que se había revuelto Orbán cuando la Comisión Europea presentó su propuesta a principios de mayo por considerar que atentaba contra la libertad religiosa. Sin embargo, no generó ningún tipo de controversia ni se mencionó durante el Consejo Europeo extraordinario del lunes, cuando toda la polémica se centró en el embargo al petróleo, la medida estrella destinada a cortar la financiación de la maquinaria de guerra de Vladímir Putin.

De hecho, no fue hasta este miércoles, cuando los 27 embajadores se pusieron manos a la obra para trasladar la decisión política en una legal, cuando Hungría volvió a alzar la voz y amenazar con el veto si no se retiraba el nombre del jefe de la iglesia ortodoxa de la lista, para desesperación del resto de delegaciones que daban el acuerdo por "estabilizado". Algunos países mostraron su rechazo y a la presidencia francesa de la UE no le quedó más remedio que abrir una ronda de consultas que se ha resuelto este jueves con la retirada del nombre del patriarca Kiril de la lista, lo que supone en último término una nueva victoria para Orbán. "No había mucho margen", han admitido fuentes diplomáticas que han aludido a la necesidad de decidir con pragmatismo. "Era lo que se necesitaba para que el embargo de petróleo cruzara la línea de meta", han justificado fuentes de otra delegación sobre el pilar central de esta ronda que tiene como objetivo reducir dos tercios la importación de petróleo y sus derivados de Rusia para finales de año.

Según el acuerdo, la UE prohibirá importar crudo por vía marítima, pero permitirá una excepción para el petróleo que llega por tubo, que es el que utiliza Hungría a través del oleoducto Druzhba. El acuerdo también incluye la desconexión de otras tres entidades del sistema de comunicación de pagos Swift, incluido el principal banco ruso Sberbank, que representa el 37% del sector bancario del país; la prohibición de emisión de otras tres cadenas rusas por su participación en la maquinaria de propaganda del Kremlin así como la inclusión de decenas de individuos en la lista de sancionados, que no podrán entrar en la UE y verán sus bienes congelados.