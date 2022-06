Ucrania se niega a entregar Severodonetsk, el último bastión ucraniano en la región de Lugansk, aunque el Ejército ruso ha obligado a las tropas ucranianas a replegarse a las afueras de la ciudad.

"Nadie va a entregar Severodonetsk", aseguró el jefe de la Administración Militar de Lugansk, Serhiy Gaidai, a través de su cuenta de Telegram.

Las tropas rusas parecen haberse hecho con el control de la urbe, pero los ucranianos les impiden avanzar al otro lado del río hacia Lisichansk, urbe situada casi en la frontera administrativa con la región de Donetsk.

Gaidai admitió que las tropas ucranianas podrían tener que retirarse definitivamente a "posiciones fortificadas", pero se cuidó mucho de admitir que eso signifique que Kiev se rinda y que la estratégica ciudad del este vaya a ser "tomada" por los rusos. "Los nuestros controlan ahora sólo los suburbios (de Severodonetsk). Pero los combates continúan y no se puede decir que los rusos controlen completamente la ciudad", afirmó en declaraciones al diario RBC-Ucrania, y reconoció que espera en los próximos días un notable recrudecimiento de los bombardeos contra ambas ciudades.

El gobernador leal a Kiev destacó que las fuerzas ucranianas han logrado repeler hasta once ataques enemigos en la ciudad y sus alrededores. "El intento de las tropas rusas de avanzar sobre Toshkivka (localidad situada a varios kilómetros de Severodonets) no tuvo éxito", aseguró. Gaidai insistió en que los rusos no han logrado su objetivo de "rodear" a los destacamentos ucranianos, por lo que la situación es "controlable".

El Estado Mayor General ucraniano también destacó la "exitosa" resistencia de sus tropas en Severodonetsk y los arrabales de la ciudad, que el presidente, Volodímir Zelenski, calificó de "heroica". Gaidai vaticinó igualmente nuevos intentos rusos de cruzar el río Séverski Donets con el fin de crear una cabeza de playa para la ofensiva en Donetsk. "Los combates serán cruentos. Van a lanzar allí todo lo que tengan para cumplir con sus objetivos. Sus planes no han cambiado. Ellos quieren tomar Severodonetsk y la carretera", dijo.

Gaidai se congratuló de que los rusos aún no hayan controlado la carretera que une Lisichansk con Bajmut, y que conduce al nudo de comunicaciones de Sloviansk, que forma junto a Kramatorsk el distrito fortificado ucraniano en Donetsk.

Rusia toma el aeropuerto de Severodonetsk

Según los prorrusos, las fuerzas ucranianas ya habrían abandonado el aeropuerto de Severodonetsk y se habrían refugiado en un bosque aledaño. "Las tropas ucranianas retienen el control de solo una pequeña parte de la planta química de Azot", dijo Rodión Miroshnik, el representante de la autoproclamada república popular de Lugansk en Rusia, en su canal de Telegram. Y recalcó que los combates entre rusos y ucranianos tienen lugar ahora en las afueras de Severodonetsk.

Fuentes rusas y prorrusas hablan de que las unidades del Ejército ucraniano en el Donbás han sufrido "importante bajas" en sus filas en los últimos días, especialmente en Sviatohirsk, en la autoproclamada república popular de Donetsk. "Sólo en tres días de combates las pérdidas de las fuerzas ucranianas ascendieron a más de 300 nacionalistas (soldados ucranianos), seis tanques, quince blindados, 36 piezas de artillería y morteros, cuatro lanzaderas Grad y una veintena de vehículos militares", señaló Ígor Konashénkov, portavoz castrense ruso.

Desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero "cada cinco minutos muere un soldado ruso en Ucrania", admitió Serhiy Bratchuk, portavoz de la administración militar regional de la región de Odesa, en el mar Negro.

Contraataques

Mientras tanto, la Inteligencia británica informó de que las tropas ucranianas sí han podido contraatacar en el suroeste de la región meridional de Jersón, ocupada por las tropas rusas. Según esos informes, los ucranianos habrían reforzado sus posiciones en la orilla oriental del río Inhulets, afluente del Dniéper que serpentea entre Jersón y la región vecina de Mykolaiv.

Con el fin de defender la capital regional, los rusos habrían emplazado baterías con misiles de crucero Iskander en la anexionada península de Crimea a escasos kilómetros de la frontera administrativa de Jersón, según el Ministerio de Defensa ucraniano. Tanto Jersón como la también región sureña de Zaporiyia, controladas en su mayoría por las fuerzas enemigas, preparan sendos referendos de integración en la Federación Rusa.

Según fuentes militares ucranianas, los soldados rusos también han intensificado sus ataques con artillería y lanzaderas de misiles en Mykolaiv. En particular, los suburbios de la capital regional fueron bombardeados durante la noche.

Advertencia a la UE

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este miércoles en que Ucrania ha hecho todo el trabajo necesario para obtener el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea (UE), por lo que ahora corresponde a los estados miembros dar su opinión al respecto.

"Todos, absolutamente todos, estamos trabajando para que en junio se tome una decisión histórica trascendental, que todos esperamos. Como se suele decir en estos casos: la pelota está en la cancha de los organismos europeos, en el campo de las naciones europeas", afirmó.

Kiev cree que podría recibir el estatus de candidato a miembro de la UE este mes, durante la cumbre de líderes de la UE programada para el 23 y 24 de junio.

Al respecto, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, advirtió que Kiev "no aceptará sucedáneos o alternativas" al estatus de candidato, en referencia a las propuestas de crear una nueva organización que incluya al país.