La tensión escala aun más en Argentina. En la noche de este jueves, Cristina Fernández de Kirchner fue objeto de un intento de atentado en su contra. Un ciudadano brasileño, nacionalizado argentino, burló el círculo de personas que custodiaba y rodeaba a la vicepresidenta y llegó a apuntarla con una pistola en la cabeza. La televisión mostró una escena que no reconoce antecedentes en este país: el atacante intentó apretar el gatillo del arma pero no salió el disparo. El ruido se escuchó con claridad en las grabaciones. "Un hombre atentó contra la vida de la vicepresidenta y dos veces presidenta. Es un hecho de enorme gravedad, el más grave desde que recuperamos la democracia. Cristina permanece con vida porque el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a ser gatillada", dijo el presidente Alberto Fernández. Numerosas personas se dirigieron hacia el domicilio de la vicepresidenta, en el coquero barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires al grito de "si la tocan" a Cristina "va a haber quilombo (lío)".

"El episodio conmueve a todo el pueblo. Este atentado merece el más enérgico repudio de la sociedad. Estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar nuestra convivencia", dijo también el mandatario. "Este es un hecho de una gravedad institucional y humana extrema. La paz social ha sido alterada. Es necesario desterrar el odio de los discursos políticos y mediáticos", añadió. Fernández decretó al viernes día no laborable para que la sociedad salga a las calles a expresar su rechazo a la violencia. El mandatario le pidió a la jueza a cargo de las investigaciones que "preserve" la vida del atacante. Fernando Sabag Montiel, de origen brasileño, tiene 35 años, antecedentes por portación de armas y episodios de violencia. Las primeras investigaciones buscan determinar si actuó solo o formaba parte de una red. Se le ha decomisado su teléfono portátil. ¿Quién es Fernando Sabag Montiel, el hombre que ha intentado atentar contra Cristina Kirchner? En marzo pasado, la vicepresidenta fue objeto de otro ataque. Su despacho en el Senado fue parcialmente destruido por piedrazos lanzados desde el exterior. Fernández de Kirchner no se encontraba allí pero aseguró que "alguien" había "planificado" esa acción. A la vez, en varias manifestaciones de la derecha se exhibieron bolsas mortuorias con los nombres de dirigentes del Gobierno, guillotinas y simulaciones de ejecución bajo ahorcamiento. Impacto regional Varios presidentes y líderes latinoamericanos condenaron el hecho. El chileno Gabriel Boric repudió "el intento de asesinato" y llamó a resolver los problemas políticos a través del diálogo "y no con las armas" como sucedió en Argentina. "Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana", dijo el exmandatario boliviano, Evo Morales. "Estamos aliviados de saber que la vicepresidenta Cristina Fernández esté bien. Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes”, dijo el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc R. Stanley. Unánime rechazo internacional al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner La casa de Fernández de Kirchner es desde hace varios días escenarios de manifestaciones de sus seguidores que repudian la causa judicial por la cual le han pedido 12 años de cárcel y es considerada por el kirchnerismo un intento de proscripción política. La vicepresidenta tiene más de 500 denuncias en los tribunales. El oficialismo asegura que ninguna de ellas se basa en pruebas. En este contexto, en el que abundan hasta reclamos de pena de muerte contra Fernández de Kirchner, ha tenido lugar este episodio insólito. "Es un enorme grado de locura y odio lo que se trató de hacerle a la vicepresidenta", señaló su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner. Distintos integrantes del peronismo, en el poder, repitieron ideas similares. El movimiento obrero ha llamado a movilizarse y a realizar este viernes un cese de actividades. La Confederación General del Trabajo responsabilizó de lo ocurrido al "discurso de odio" de la oposición de derechas y ciertos medios de comunicación. Cristina Fernández, el rostro del poder en Argentina en la última década y media El expresidente Mauricio Macri, enconado rival de Fernández de Kirchner, reclamó "un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia". Unos 50 senadores del peronismo y la oposición acordaron dar una respuesta institucional frente a lo sucedido. Sin embargo, Patricia Bullrich, la dirigente del partido de Macri que expresa las posiciones más duras de la derecha criticó a Fernández: "está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable".