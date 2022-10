El Comité especial que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad en una votación este jueves citar a testificar bajo juramento al expresidente Donald Trump, el hombre al que ese mismo comité señala como máximo instigador y responsable de aquel ataque violento a la democracia.

Saltándose una mera invitación que más que probablemente habría sido rechazada y optando directamente por una citación, que se da por seguro que Trump también rechazará y peleará en los tribunales, el comité ha dado un paso agresivo y, aunque potencialmente inefectivo, cargado de simbolismo.

"Sabemos que una citación a un expresidente es una acción seria y extraordinaria, por eso queremos tomar este paso a plena vista del pueblo de EEUU”, ha dicho Bennie Thompson, presidente del comité, antes de la votación. “Todos los estadounidenses merecen esas respuestas para que podamos actuar ahora para proteger nuestra república", ha añadido también la congresista republicana Liz Cheney, que ha señalado a colaboradores y asesores del expresidente que se han negado a testificar o se han acogido a la quinta enmienda para no contestar preguntas: Roger Stone, Michael Flynn, John Eastmann, Jeff Clark, Steve Bannon, Pete Navarro y Mark Meadows.

El paso dado por el comité llega en un momento decisivo, a menos de 26 días de las elecciones de medio mandato. En esa votación los republicanos parten como favoritos para arrebatar a los demócratas el control de la Cámara Baja, un triunfo que representaría la muerte segura del trabajo del comité. Pero, además, en papeletas federales y estatales hay centenares de candidatos republicanos que siguen propagando y defendiendo la gran mentira de Trump sobre un inexistente fraude electoral en las presidenciales del 2020.

Plan premeditado

La votación sobre la citación ha llegado tras una audiencia donde el comité ha realizado otro repaso detallado de las acciones de Trump. “La causa central del 6 de enero fue un hombre, Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Nada de esto habría pasado sin él. Estaba personal y significativamente involucrado en todo”, ha asegurado Cheney, que tras definir como “injustificable la violencia e ilegalidad” de aquel día, ha añadido: “Nuestra nación no puede castigar solo a los soldados de a pie que asaltaron nuestro Capitolio”.La vista ha recordado que Trump tenía un “plan premeditado” antes incluso de las elecciones para declararse ganador pasara lo que pasara y agitar el fantasma de fraude si perdía. Esa acusación se ha ratificado con, entre otras cosas, una grabación del extremista Steve Bannon, asesor de Trump.El comité ha expuesto también de nuevo como, pese a mantener públicamente en falso que había ganado, y a reaccionar “cabreado” y “furioso” a la negativa del Tribunal Supremo a certificar sus acusaciones sin base de fraude, Trump era consciente de que había perdido. Se ha demostrado, por ejemplo, apuntando a que tras las elecciones firmó una orden para retirar las tropas de Somalia y Afganistán antes del 20 de enero, sabedor de que su mandato había terminado (la orden no se ejecutó).La sesión de este jueves también ha hecho nuevas revelaciones sobre la violencia de aquel día en que se debía certificar en el Congreso la victoria de Joe Biden, que Trump y su círculo sabían que ocurriría y no evitaron sino que incitaron y también trataron de minimizar. En un momento, por ejemplo, se ha mostrado vídeo de Roger Stone, asesor informal del expresidente, diciendo “que le jodan a la votación, vamos directamente a la violencia”.