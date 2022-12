Decenas de miles de enfermeros en el Reino Unido se suman este jueves con un paro de doce horas a la ola de huelgas que afecta este mes a la sanidad pública, el transporte ferroviario, los aeropuertos, los servicios de correos y otros sectores del país. Afiliados al sindicato 'Royal College of Nursing' (RCN) reclaman un aumento salarial de un 19%; un 5% por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC), que suele guiar negociaciones colectivas y que en noviembre alcanzó el 14%.

La respuesta del Gobierno británico no ha sido muy receptiva ya que no ve "realistas" las reclamaciones salariales del colectivo de enfermeros que mantienen este jueves su mayor huelga de la historia. La secretaria de Estado de Sanidad, Maria Caufield, ha señalado que las conversaciones con el principal sindicato de la profesión, el RCN, el pasado lunes "no llegaron a un acuerdo", lo que ha propiciado el paro de doce horas. "No podemos llegar a un aumento del 19%, no es realista", ha afirmado Caufield, al tiempo que ha expresado su "enorme pesar" por la huelga.

El paro de este jueves, entre las 8.00 horas y las 20.00 horas locales, afectará a consultas rutinarias, operaciones planeadas y servicios de salud mental, entre otros ámbitos del sistema sanitario, si bien se mantendrán en funcionamiento las unidades de cuidados intensivos y de emergencias. La jornada de protesta se repetirá el próximo día 20, mientras que el 21 harán huelga los conductores de ambulancias y otros empleados de la atención a urgencias.

Huelgas todo el mes

La movilización de trabajadores sanitarios se suma a las protestas que paralizan la red ferroviaria del Reino Unido durante numerosas jornadas este mes. Empleados de 14 compañías y el operador de vías Network Rail detuvieron su actividad durante 48 horas este martes y este miércoles, y volverán a hacerlo el viernes y el sábado, además de los días 3, 4, 6 y 7 de enero. Se verán afectados por huelgas asimismo durante este mes las comunicaciones del Reino Unido con el resto de Europa. Empleados de seguridad del Eurostar han convocado paros el 16, 18, 22 y 23 de diciembre; trabajadores de equipajes del aeropuerto de Heathrow harán 72 horas de huelga desde este viernes y agentes de fronteras de Heathrow, Gatwick y otros aeropuertos también pararán, del 23 al 26 de diciembre, y del 28 al 31.