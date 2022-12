La eurodiputada griega Eva Kaili, detenida en el marco de la presunta trama de sobornos del llamado ‘Qatargate’ para influir en la toma de decisiones políticas y económicas de la Eurocámara y cesada como vicepresidenta de la institución, conocía la existencia de la red y las actividades en las que estaría implicada su pareja, Francesco Giorgi. También era consciente de que en su casa había bolsas llenas de dinero y habría pedido a su padre, Alexandros Kaili, que escondiera parte del dinero en metálico que tenían en su domicilio. Es parte de la confesión que Kaili habría hecho, según cuentan este martes los diarios Le Soir y La Repubblica, ante el juez instructor del caso Michel Claise.

Kaili, detenida desde el pasado 9 de diciembre en la prisión de mujeres de Haren, muy cerca del cuartel general de la OTAN, comparecerá en audiencia ante la Cámara del Consejo -una especie Tribunal de Primera Instancia- este jueves 22 de diciembre cuyo presidente deberá decidir si la mantiene en prisión preventiva o la libera con condiciones. Al igual que su compañero la semana pasada, la socialdemócrata griega también habría empezado a confesar.

Según documentos de la investigación consultados por ambos diarios, Kaili habría admitido conocer la red de corrupción en la que estarían implicados presuntamente su marido y Antonio Panzeri, el ex eurodiputado italiano que está considerado como el líder de la trama, para influir en beneficio de Qatar y Marruecos en el que puede ser el mayor escándalo que ha sacudido al Parlamento Europeo. “Es cierto que conocía las actividades del señor Panzeri y sabía que había maletas llenas de dinero en mi casa”, habría admitido ante Claise la propia Kaili que también habría reconocido haber dado instrucciones a su padre para que escondiera parte del dinero que guardaban en el domicilio conyugal.

En flagrante delito

Alexandros Kaili fue sorprendido también el 9 de diciembre por la policía judicial federal cuando intentaba abandonar el hotel Sofitel con una maleta llena de dinero. “La inculpada reconoce haber dado la instrucción a su padre de esconder el dinero”, habría escrito Claise en la orden de detención de Kaili dictada el mismo día tras considerar que existía un “flagrante delito”. “Ella declara que conocía la actividad de su marido con el señor Panzeri y que maletas con dinero habrían transitado por su apartamento”, añade Le Soir sobre la confesión.

Los investigadores entienden que Kaili no solo intentó prevenir a su padre, también a Panzeri, el ex eurodiputado y máximo responsable de la oenegé Fight Impunity, a quien todos consideran el presunto líder de la trama. En la orden de detención figura además que habría intentado advertir a “otros dos eurodiputados” sobre la investigación, aunque no se mencionarían nombres. Todos estos elementos -el dinero encontrado en su domicilio y el intento de manipular pruebas avisando a otros actores de la trama- convencieron a las autoridades de la detención de la ex vicepresidenta de la Eurocámara a quien Panzeri, en cuyo domicilio las autoridades se incautaron también de más de 600.000 euros, daría instrucciones y consignas sobre cómo defender los intereses cataríes.

Panzeri y familia

Durante su audición ante el tribunal belga, tanto Panzeri -cuya mujer e hija podrían ser extraditadas a Bélgica para ser juzgadas por el mismo caso- como Giorgi habrían denunciado al eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, cuyo domicilio también fue registrado por la policía en presencia de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, como receptor de los “regalos” procedentes de Qatar. Panzeri además habría confesado parcialmente los hechos, según Le Soir. Eurodiputado entre 2004 y 2019, cuando dejó el Parlamento Europeo montó una oenegé llamada Fight Impunity que tiene como miembros honoríficos a la ex jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, el ex ministro francés Bernard Cazeneuve o el ex comisario de interior, el griego Dimitrios Avramopoulos.

Este último se encuentra desde este fin de semana en el foco del caso tras confirmarse que no solo sería miembro honorífico sino que habría recibido 60.000 euros de la oenegé entre febrero de 2021 y febrero de 2022. “La comisión en la que participé, junto con personalidades como Federica Mogherini, el ex diputado francés Bernard Cazeneuve y la senadora Emma Bonino, fue honorable (…). Por mi participación y la compensación que la acompañaría, solicité la aprobación de la Comisión Europea, que me fue dada por escrito por la presidenta Von der Leyen”, ha declarado Avramopoulos que ve detrás de los intentos por implicarle una mano negra procedente de Roma que intentaría eliminarlo de la carrera por ser candidato al puesto de representante especial de la UE para los países del Golfo, un puesto al que aspiraría el italiano Luigi Di Maio.