Más de un mes llevan ya los habitantes de Stepanakert (Nagorno-Karabaj) encerrados en su ciudad. Sin comida, sin medicamentos y sin electricidad. El corredor del Lachin es la única carretera que permite salir y entrar del territorio, pero permanece bloqueada por un grupo de falsos ecologistas azerbaiyanos que les acusan de contaminar el medio ambiente, tal y como avanzó El Periódico de España. De fondo, las interminables hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán. Dos países enfrentados desde que cayó la Unión Soviética y el diseño de las nuevas fronteras no contentó a nadie.

Armenia y Azerbaiyán se han enfrentado hasta en dos ocasiones. La primera, en 1994. Entonces, los armenios que vivían en Nagorno-Karabaj (una región en suelo azerbaiyano pero de mayoría armenia) vencieron y se independizaron de forma unilateral, creando de este modo una nueva nación sin reconocimiento internacional llamada Artsaj, que se ha convertido en el mayor polvorín del Cáucaso. La segunda escaramuza tuvo lugar en 2020 y ahí se dieron la vuelta las tornas y ganaron los azerís.

Desde entonces aprieta Azerbaiyán a los armenios, especialmente a los de la zona de Nagorno-Karabaj. Ahora, con la excusa de que los armenios que residen en esa región están contaminando los bosques con una explotación minera, un grupo de azerbaiyanos han cortado esa carretera y están provocando una crisis humanitaria de dimensiones aún desconocidas. Los habitantes de Stepanakert ya se han quedado sin los productos esenciales y empiezan a caer enfermos.

En los últimos días se ha rumoreado con la dimisión de Ruben Vardanyan, Ministro de Estado de la región de Nagorno-Karabaj; una república no reconocida internacionalmente y de mayoría armenia. El político ha atendido a El Periódico de España negando su dimisión y explicando cuál es la situación actual de sus compatriotas bajo el bloqueo de Azerbaiyán.

En 2020 se renovaron las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj permanece bloqueado en sus accesos desde el pasado 12 de diciembre de 2022 por un grupo de presuntos ecologistas. Su población, de mayoría armenia, denuncia una crisis humanitaria sin precedentes. ¿Por qué Azerbaiyán ha elegido estas fechas para el bloqueo? ¿Cuál es su objetivo?

Bloquearon la única y vital carretera, el Corredor del Lachin, que conecta a Artsaj con el mundo exterior, con el objetivo de terminar lo que comenzaron contra los armenios de Artsaj en la década de 1990 y en 2020: limpieza étnica y eliminación de todo el patrimonio de 3.000 años del pueblo armenio. En otras palabras: un genocidio. Incluso después de la terrible guerra, la gente estaba dispuesta a regresar a su patria. Quieren vivir en Artsaj, quieren tener una vida digna como todos los seres humanos normales del mundo. La situación geopolítica en todo el mundo es muy complicada. Sin embargo, el tema de Artsaj debe ser parte de la agenda internacional. Durante más de tres décadas, los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, Rusia, Francia y EE. UU., mediaron en un proceso de negociación pacífica para encontrar una solución al problema de NK. El hito de las soluciones fue la implementación del derecho a la libre determinación del pueblo de Artsaj. Azerbaiyán pensó que la solución militar puede devaluar el derecho del pueblo a decidir su futuro.

¿Y ustedes qué opinan al respecto?

Que no es verdad. Sólo la decisión sobre el estatus de Artsaj tomada por las personas que viven aquí puede garantizar una paz sostenible y a largo plazo para la región. Azerbaiyán ahora usa el bloqueo como una herramienta de presión psicológica contra los armenios para obligarlos a no creer en el futuro en Artsaj. Sin embargo, estoy seguro de que tanto el pueblo armenio como el azerbaiyano merecen tener un futuro pacífico basado en el respeto y la comprensión mutuos. Mi profunda conveniencia es que la guerra, la agresión y la imposición nunca pueden ser una solución. He propuesto una fórmula: "Vamos a vivir uno al lado del otro, pero no juntos". Sin embargo, no veo que el liderazgo de Azerbaiyán tenga un deseo real de establecer la paz en la región.

Los que bloquean ese corredor son azerbaiyanos que se llaman a sí mismos eco-activistas. Acusan a los armenios de Artsaj de estar contaminando el medio ambiente con su industria minera. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Qué credibilidad les otorga como eco-activistas y o como nacionalistas radicales?

Los “supuestos” manifestantes azerbaiyanos exigen oficialmente tener acceso al complejo minero que está controlado por las autoridades de Artsaj e implementar un esquema de monitoreo allí. Como muestra de nuestro deseo de tener una solución pacífica y justa a la crisis, sugerimos detener el trabajo en la mina e invitar a un grupo de expertos internacionales para monitorear la mina y explorar si hay algún problema ecológico. Pero negaron nuestra sugerencia.

¿Por qué?

Porque la mina es solo un pretexto. Su objetivo real es algo más grande que eso. Muchos periodistas en Armenia y en el extranjero realizaron investigaciones, mostrando en los hechos que los manifestantes están lejos de ser "ecoactivistas". Son personas en su mayoría con antecedentes militares, que muestran el símbolo de un movimiento turco ultranacionalista de “Lobos grises”. Además, a pesar de los principales problemas ambientales, investigue cuántas veces se han producido protestas ambientales en Azerbaiyán durante los últimos 10 años, se sorprenderá al descubrir que es cero. Entonces, este es un espectáculo organizado por el gobierno de Azerbaiyán y definitivamente no es un movimiento ambiental.

Son personas en su mayoría con antecedentes militares, que muestran el símbolo de un movimiento turco ultranacionalista llamado “Lobos grises”

¿Cuál es la situación actual de la población de Stepanakert ? ¿Tienen comida? ¿Hay riesgo de morir de hambre? ¿Cómo han sido estas celebraciones navideñas?

Estamos bloqueados desde el 12 de diciembre. Nos cortaron el gas durante 4-5 días. No tenemos comida, nos faltan productos clave en las tiendas, todo es muy limitado para 120.000 personas, de las cuales 30.000 son niños. Tenemos problemas con los medicamentos. La Cruz Roja nos ayudó con los más importantes, pero aún así seguimos teniendo algo de escasez de medicamentos. En general, toda la economía está bloqueada: la gente se queda en casa y no puede ir a trabajar. Las escuelas y los jardines de infancia están cerrados. Básicamente, la sociedad y la economía están paralizadas ahora debido al bloqueo impuesto por Azerbaiyán. Además de la creciente escasez de alimentos, medicamentos y otros productos vitales, la tasa de desempleo ha aumentado considerablemente, lo que también genera una grave tensión social.

¿Cómo lo están viviendo los habitantes de la ciudad?

Las personas que viven aquí son únicas y muy obstinadas. Me enorgullece decir que la gente entiende lo que está pasando y se mantiene muy fuerte. La mayoría acepta la situación con comprensión, por eso no entramos en una gran depresión o pánico. Por supuesto, tenemos más de 1.000 personas atrapadas aquí, son ciudadanos de otros países, de Armenia y Rusia, Europa. También es una situación muy triste para las familias separadas cuando una parte de la familia se quedó en Artsakh y otra parte de la familia está en otros lugares. Esto, por supuesto, trae algo de presión emocional. Pero en general la gente lo toma con comprensión. Honestamente, estoy muy orgulloso de ellos y trabajar con ellos realmente me anima emocionalmente.

Nos cortaron el gas durante 4-5 días. No tenemos comida, nos faltan productos clave en las tiendas, todo es muy limitado para 120 000 personas, de las cuales 30 000 son niños"

El corredor de Lachin está controlado por las fuerzas rusas desde que acabó la guerra de 2020. ¿Por qué no hacen nada para romper el bloqueo? ¿Qué papel está jugando Rusia en este conflicto? ¿Y el gobierno armenio? ¿Está haciendo lo suficiente por la gente de Nagorno Karabaj?

El contingente ruso de mantenimiento de la paz tiene un mandato limitado, lo que les priva de la oportunidad de ser más proactivos en el proceso de solución de esta crisis. Obviamente, se debe encontrar una solución política. Deseo que la parte rusa entienda que está en su interés tener el tema de Artsaj en la agenda internacional. Eso les ayudaría a obtener un mandato internacional y ser más fuertes sobre el terreno, porque Azerbaiyán también ha dañado su autoridad e imagen pública. Siempre hemos sugerido que tengamos un diálogo directo con el Bakú oficial con la participación de ciertos mecanismos internacionales. Pero Azerbaiyán rechaza nuestras ofertas y crea una verdadera catástrofe humanitaria para 120.000 armenios.

Pero este bloqueo ya ha sido abordado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sí, con los esfuerzos del MFA armenio, el bloqueo de Artsaj fue discutido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con todas las contradicciones, los países acordaron que el camino debe abrirse incondicionalmente. Eso ocurrió el 21 de diciembre. El bloqueo continúa después de eso. El propio Aliyev (presidente de Azerbaiyán) confesó que ignora las llamadas internacionales, lo cual es inaceptable y debe abordarse de manera adecuada. Además, hay una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en diciembre de 2022, que requirió que Azerbaiyán abriera el camino y hay una solicitud de la parte armenia ante la Corte Internacional de Justicia (ONU) al respecto. A pesar de estos hechos y también de la existencia de decisiones anteriores de los tribunales internacionales sobre el cese de la política de discriminación racial contra Armenia, Azerbaiyán no ha implementado ninguna decisión.

¿Se sienten abandonados por la comunidad internacional y/o el gobierno armenio?

Como ya mencioné, la discusión en la ONU fue importante, pero parece no ser suficiente para obligar a Azerbaiyán a abrir el único camino y terminar el bloqueo. Agradecemos a todos aquellos actores internacionales que apoyan a 120 mil armenios en este difícil período. Agradecemos mucho todo el apoyo que hemos recibido hasta ahora. La situación es bastante dura, sin embargo, las personas que viven aquí creen que es una lucha por su independencia y es por eso que se mantienen fuertes y con energía a pesar de todos los desafíos y todas las dificultades.

¿Qué mensaje envía usted a sus compatriotas?

Como Ministro de Estado, siempre le digo a la gente que debemos ser fuertes y solo después de eso podemos pedir ayuda a la comunidad internacional. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a su audiencia que aquí en Artsakh somos fuertes y estamos decididos a vivir en nuestra patria y que necesitamos un mayor apoyo para demostrar que el plan de la dictadura de Azerbaiyán para suprimir una pequeña democracia fracasará. Esta agresión no puede justificarse y queda en la impunidad, pues la impunidad de los crímenes anteriores ha propiciado esta situación.

Formar parte de Azerbaiyán es inaceptable para nosotros. No por historia, religión o nacionalidad, sino por la cuestión de qué tipo de sociedad quiere que seamos parte. Un país que lamentablemente no tiene sociedad civil

¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el horizonte a corto o medio plazo?

Queremos quedarnos en nuestra patria, en nuestro país, con nuestra vida normal de mantener nuestra cultura, religión, valores históricos y patrimonio. Para nosotros no es una pregunta: lucharemos por estos derechos; es un derecho humano básico para todos tener derecho a permanecer en su patria. Entendemos que es una posición muy dura de nuestro país vecino. Ellos no lo ven así y nos quieren sacar de este lugar. Pero queremos quedarnos en nuestra casa.

¿Cuánto tiempo puede durar esta situación?

Depende de cómo reaccionen Europa y las organizaciones internacionales․ Creo que es inaceptable lo que está pasando. Por un lado tenemos una pequeña República democrática de Artsaj, donde hay Parlamento, Presidente, oposición, elecciones, se han elegido cuatro presidentes durante los últimos 25 años. Al mismo tiempo, existe un país de dictadura autocrática, que es operado por una familia durante más de 25 años, y a la comunidad internacional no le importa esto. No les importan los valores que son un elemento clave para las democracias. Estamos hablando de un país como Azerbaiyán donde la gente común no tiene ningún derecho básico. Para nosotros, formar parte de Azerbaiyán es inaceptable, no por la historia, la religión o la nacionalidad, sino por la cuestión de qué tipo de sociedad quiere que seamos parte. Un país que lamentablemente no tiene sociedad civil para el pueblo azerbaiyano.

De fondo está el asunto étnico...

Sí, nos hemos enfrentado a una política de discriminación racial anti-armenia en Azerbaiyán desde los últimos años de la URSS, lo que ha sido declarado incluso por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2021. Los maestros azerbaiyanos enseñan a sus alumnos en las escuelas que cada armenio es un enemigo y debe ser eliminado. Y esto es un hecho real, escrito en sus libros de texto. Necesitamos inmensamente un corredor aéreo respaldado internacionalmente que permita que las cargas humanitarias vuelen directamente a Stepanakert. Bakú (capital de Azerbaiyán) intentará poner obstáculos, pero a pesar de todas las barreras, el corredor aéreo humanitario debe funcionar. De lo contrario, tendremos un verdadero desastre humanitario aquí en Artsaj.

Azerbaiyán es una dictadura; esto es una lucha entre dictaduras y democracias. En Artsaj, en 30 años, los líderes cambiaron, mientras que en Azerbaiyán gobierna el mismo durante casi 20 años"

Desde la esfera política española se está siguiendo este conflicto con interés y se leyó en el Congreso una declaración sobre este problema.

En primer lugar, permítanme expresar mi profunda gratitud al Congreso de los Diputados de España por apoyar al pueblo de Artsaj y reconocer su creciente crisis humanitaria. La adopción de una declaración sobre el bloqueo del Corredor Lachin por parte de Azerbaiyán y la crisis humanitaria resultante significó mucho y fue un gran paso. Te pediría, como periodista que puede dar mensajes a la gente común, no ser indiferente a las verdaderas necesidades, valores y derechos de nuestro pueblo. Sé que no sabéis mucho sobre Artsaj, pero la gente que vive aquí es exactamente como vosotros: quieren lo más sencillo e importante del mundo, que es tener una vida normal y digna. Ante esta situación no sólo el gobierno sino también la sociedad civil no puede permanecer indiferente. No pueden ignorar lo que está haciendo Azerbaiyán con 120.000 personas.

Sostiene usted que desde Bakú están manteniendo una actitud dictatorial.

Es que Azerbaiyán es bien conocido por su dictadura, así que míralo como una lucha entre dictaduras y democracias. En Artsaj, en un período de 30 años, los líderes cambiaron, mientras que en Azerbaiyán, la misma persona gobierna el país durante casi 20 años. Además, todos los escándalos de lavado de dinero, todos los escándalos de corrupción, todas las cosas en las que están involucrados los líderes estatales de Azerbaiyán no deberían ser aceptables y el régimen de Aliyev debe pagar el precio de todo tipo de crímenes contra el pueblo armenio y su propio pueblo.

Por último, en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de su dimisión...

Ya lo expliqué en un comunicado público. No voy a renunciar, especialmente en la situación actual. La posible renuncia del presidente del país, y por tanto también del parlamento, es inaceptable. Todos nuestros esfuerzos deben multiplicarse para superar los desafíos que enfrenta Artsaj. En esta situación, no tenemos derecho a servir a la agenda del enemigo y rendirnos. Ahora tenemos una oportunidad real de mantener a Artsaj armenio. Hago un llamamiento al sentido común político y a la solidaridad.